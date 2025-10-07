خبرگزاری کار ایران
سقوط بالگرد اورژانس در کالیفرنیا /فیلم

کد خبر : 1696769
اداره آتش‌نشانی «ساکرامنتو» واقع در ایالت «کالیفرنیا»ی آمریکا اعلام کرد بر اثر سقوط یک بالگرد اورژانس در این شهر، سه نفر به شدت زخمی شده‌اند.

تصاویر منتشرشده یک بالگرد اورژانس هوایی را نشان می‌دهد که به صورت وارونه در لاین شرقی بزرگراه ۵۰ افتاده است.

به گفته مقامات آتش‌نشانی ساکرامنتو، این بالگرد یک بیمار را به بیمارستان برده و در حال بازگشت به محلی بود که از آنجا اعزام شده بود که درست بعد از ساعت ۷ عصر به وقت محلی با یک «وضعیت اضطراری در شرایط جوی» مواجه شد.

در زمان سقوط، یک خلبان، پرستار و امدادگر در هواپیما بودند که در وضعیت بحرانی به بیمارستان‌های محلی منتقل شدند. حادثه دیدگان شامل دو زن و یک مرد بودند.

 هیچ خودرویی در این تصادف دخیل نبوده و هیچ کس در بزرگراه آسیب ندیده است.

منبع اسکای نیوز
انتهای پیام/
