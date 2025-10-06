رقیب ارزان قیمت آیفون و پرچمداران سامسونگ / افسانه گران بودن گوشیهای باکیفیت به پایان رسیده است؟
Fairphone استراتژی خود را تغییر داده و قصد دارد با ورود جدیتر به بازار، افسانه گران بودن محصولات پایدار را از بین ببرد. این شرکت اعلام کرد که با استفاده از صرفه به مقیاس و بدون کاهش کیفیت، توانسته است گوشی Fairphone 6 را با قیمت مناسب و ظاهری عامهپسند شبیه به آیفون و سامسونگ عرضه کند.
در ماههای اخیر، در میان اخبار پر سر و صدای شرکتهای بزرگ فناوری مانند اپل، سامسونگ و گوگل، شاید توجه کمتری به اهمیت Fairphone ۶ شده باشد، که البته طبیعی است. این شرکت هلندی تولیدکننده لوازم الکترونیکی، که همیشه بر پایداری تأکید داشته، در سال ۲۰۲۵ تلاش کرده تا جایگاه خود را در بازار گوشیهای هوشمند پررنگتر کند. همانطور که Fairphone در آوریل اعلام کرد: «هدف ما فقط افرادی نیستند که به دنبال خرید پایدارند؛ ما بهسادگی محصولاتی واقعاً خوب ارائه میدهیم»؛ Fairphone ۶ نخستین نتیجه این رویکرد جدید است که بر کیفیت تمرکز دارد.
ریموند ون اک در کنفرانس فناوری Exertis در لندن، توضیح داد که معتقد است حضور در بازار گوشیهای هوشمند به این معناست که محصول باید مطلوب باشد، ارزش مناسبی در ازای پول ارائه دهد و همچنین از مشخصات فنی مورد انتظار مردم در آن سطح برخوردار باشد. به گفته او، با Fairphone ۶، این شرکت بهخوبی برای پاسخگویی به این انتظارات مجهز شده است. ون اک افزود که گوشی تلفن همراه ابزاری است که افراد روزانه بارها از آن استفاده میکنند، بنابراین نباید بر سر کیفیت آن کوتاه بیایند؛ با توجه به طول عمر و مشخصات فنی Fairphone ۶، این گوشی یک دستگاه اندرویدی میانرده بسیار خوب محسوب میشود.
Fairphone تلاش آگاهانهای برای جذابتر کردن ظاهر Fairphone ۶ به کار گرفته است. کنارههای گرد مدلهای قبلی (Fairphone ۴ و ۵) با کنارههای صاف (مشابه iPhone ۱۶e و Samsung Galaxy S۲۵) جایگزین شدهاند و دوربین سهگانه، اکنون با لنزهایی مستقل و بدون ماژول فیزیکی ارائه شده است.
Fairphone ۶ ظاهری بسیار شبیه به گوشیهای رایج دارد، اما در عین حال، تمام ارزشهای پایداری مورد انتظار از Fairphone را حفظ کرده است. مدیرعامل این شرکت تأکید کرد که هدف این شرکت، جذاب کردن طراحی برای افرادی است که هنوز با Fairphone آشنا نیستند تا از خرید خود حس بهتری بگیرند. او افزود که برداشتن قدم بعدی و تبدیل شدن به یک «شرکت بالغتر» مهم است؛ شرکتی که گروه مشتریانش به Fairphone نهتنها بهخاطر ارزشهایش، بلکه به دلیل جذابیت خود محصول به آن علاقه دارند.
این حرکت به سمت توسعه محصولات «عامهپسندتر» ممکن است برای طرفداران قدیمی Fairphone نگرانکننده به نظر برسد، اما ون اک این اقدام را کوتاه آمدن نمیداند. او بیان کرد که مأموریت شرکت تغییر نکرده است و با وجود جستجو برای رشد، ارزشهای اصلی آنها کنار گذاشته نمیشود. Fairphone همچنان در تلاش است تا به صنعت الکترونیک نشان دهد که میتوان هم به تأثیرات زیستمحیطی فکر کرد و هم از این رویکرد، یک کسبوکار پایدار و موفق ایجاد کرد.
«افسانه» گران بودن پایداری
اغلب تصور میشود که محصولات پایدار لزوماً باید برای مصرفکننده گرانتر باشند، اما ون اک معتقد است که اولاً این تصور در لحظه خرید لازم نیست صحیح باشد و ثانیاً محصولات پایدار، در نهایت، برای مصرفکننده ارزانتر تمام میشوند.
خود Fairphone نیز به دلیل قیمتگذاری بالای محصولاتش مورد انتقاد قرار گرفته بود (Fairphone ۵ با قیمت ۶۴۹ پوند، نزدیک به قیمت Google Pixel ۸ بود)، اما Fairphone ۶ با قیمت ۴۹۹ پوند (تقریباً ۶۸۰ دلار آمریکا/ ۹۹۰ دلار استرالیا) بهطور قابل توجهی ارزانتر است. ون اک درباره این تصمیم توضیح داد که مهم است بدانیم مردم لزوماً هزینه اضافی برای پایداری پرداخت نمیکنند و پایدار کردن یک گوشی، تنها دهها دلار هزینه اضافی دارد (بین ۲۰ تا ۲۵ دلار برای هر گوشی).
او افزود، کلید این کاهش قیمت در صرفه به مقیاس (Economies of Scale) است؛ اگر شرکت ۱۰ برابر بیشتر از قبل نمایشگر سفارش دهد، قیمت متفاوتی از تأمینکننده دریافت میکند. این امر به دریافت قیمتهای بهتر، بدون به خطر انداختن پرداخت دستمزدهای عادلانه و سایر ارزشها کمک میکند.
ون اک در ادامه بیان کرد: «این تصور که Fairphone گرانقیمت است، چیزی بود که ما باید آن را از بین میبردیم.» او همچنین قصد دارد این موضوع را منتقل کند که اگر یک گوشی برای مدت طولانیتری نگهداری شود، هزینه کلی مالکیت (Total Cost of Ownership) برای مصرفکننده پایینتر میآید که این خود نتیجه کیفیت بالا است. به اعتقاد او، ابتدا باید این "افسانه" را از بین برد که اگر محصولی پایدار باشد، لزوما باید برای آن بیشتر هزینه کرد یا اینکه پایداری با کاهش کیفیت همراه است.