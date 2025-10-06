اینجا آمریکا نیست؛ کاروان موتورهای غول پیکر در تالش گیلان / فیلم
نه، این آمریکا نیست! کاروان موتورهای غولپیکر، با سبک هارلی دیویدسون، در دل تالش گیلان میدرخشند.
فیلمی تازه منتشر شده، کاروانی از موتورسواران را نشان میدهد که درست مثل صحنههای معروف فیلمهای آمریکایی با موتورسیکلتهای هارلی دیویدسون، در جادهها در حال عبور هستند.
نکته شگفتانگیز این ویدئو، حضور یک خانواده است؛ پدر و مادر با فرزند خردسال خود، کودک را نیز همراه کردهاند و با هم هیجانی کمنظیر را تجربه میکنند. این صحنه، ترکیبی از ماجراجویی، خانواده و عشق به موتورسواری را به تصویر میکشد.