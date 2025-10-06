مدیرعامل بعدی اپل کیست؟

با نزدیک‌شدن «تیم کوک»، مدیرعامل فعلی اپل، به سن ۶۵ سالگی و خروج «جف ویلیامز» که زمانی به عنوان جانشین اصلی او شناخته می‌شد، گمانه‌زنی‌ها درباره رهبر آینده یکی از باارزش‌ترین شرکت‌های جهان به اوج خود رسیده است. اکنون، تمام شواهد و گزارش‌های داخلی، به یک نام اشاره می‌کنند: «جان ترنوس» (John Ternus)، مدیر ارشد مهندسی سخت‌افزار.

براساس تحلیل‌های «مارک گرمن»، خبرنگار بلومبرگ، انتخاب جان ترنوس به عنوان مدیرعامل بعدی اپل، تقریباً قطعی به نظر می‌رسد. این انتخاب بر سه دلیل اصلی استوار است:اول، سن مناسب. ترنوس ۵۰ ساله است، دقیقاً هم‌سن تیم کوک وقتی که این سمت را برعهده گرفت. این وضعیت به او امکان می‌دهد تا در صورت موفقیت، برای یک دهه یا بیشتر رهبری شرکت را در دست داشته باشد؛ مزیتی که بسیاری دیگر از مدیران ارشد و مسن‌تر اپل از آن بی‌بهره‌اند.

دوم، پیشینه فنی و محصول‌محور. اگرچه اپل تحت مدیریت تیم کوک (که یک متخصص عملیات بود) به موفقیت‌های مالی بزرگی دست یافت، اما در ورود به دسته‌بندی‌های کاملاً جدید فناوری مانند واقعیت ترکیبی، هوش مصنوعی مولد و خودروهای خودران با مشکلات جدی روبه‌رو شد. هیئت‌مدیره اپل احتمالاً به این نتیجه رسیده است که برای دوره بعدی نوآوری، به یک مدیر محصول‌محور مانند ترنوس نیاز دارد.

سوم، شخصیت و جایگاه داخلی. ترنوس به عنوان فردی کاریزماتیک، مورد احترام کارکنان اپل است و تیم کوک نیز به او اعتماد کاملی دارد. او در سال‌های اخیر مسئولیت‌های بیشتری را پذیرفته و به یک تصمیم‌ساز مهم درباره نقشه راه، ویژگی‌ها و استراتژی‌های محصولات تبدیل شده است.

در ماه‌های اخیر، تیم‌های روابط عمومی و بازاریابی اپل دائماً جان ترنوس را در کانون توجه قرار داده‌اند. او بود که آیفون ایر (اولین مدل جدید آیفون در چند سال اخیر) را معرفی کرد. در روز عرضه سری آیفون ۱۷، درحالی‌که تیم کوک در اپل استور معروف خیابان پنجم نیویورک حضور داشت، این جان ترنوس بود که در فروشگاه ریجنت استریت لندن از مشتریان استقبال کرد؛ نقشی که معمولاً توسط خود کوک ایفا می‌شد.

این افزایش حضور عمومی در مصاحبه‌ها و رونمایی از محصولات نشان می‌دهد که اپل به‌صورت کاملاً آگاهانه درحال آشناکردن جهان با چهره رهبر آینده خود است.

البته انتظار می‌رود که تیم کوک حتی پس از کناره‌گیری از سمت مدیرعاملی همچنان در نقشی مانند رئیس هیئت‌مدیره در اپل باقی بماند تا انتقال قدرت به آرامی صورت گیرد. بااین‌حال، اپل درحال ورود به یک دوره تغییرات گسترده در سطح مدیریتی است.

درکل مسئله جانشینی در اپل فقط به تیم کوک محدود نمی‌شود. نگاهی به فهرست مدیران ارشد این شرکت نشان می‌دهد که تقریباً تمام مدیران ارشد به سن بازنشستگی نزدیک شده‌اند. به جز جان ترنوس (۵۰ ساله) و مدیر مالی جدید، «کوان پارخ» (۵۳ ساله)، تقریباً تمام اعضای تیم اجرایی مانند «ادی کیو»، «کریگ فدریگی» و «گرگ جازویاک» سنی در حدود ۶۰ سال یا بیشتر دارند.

این بدان معناست که اپل در سال‌های آینده با یک تغییر نسل در سطح رهبری خود روبه‌رو خواهد شد. بااین‌حال، نباید انتظار یک تغییر مسیر ناگهانی در سیاست‌های شرکت را داشت. اپل یک کشتی بسیار بزرگ است که به آرامی تغییر جهت می‌دهد. رهبران جدید، چه مدیرعامل و چه معاونان ارشد، احتمالاً از میان افرادی انتخاب خواهند شد که با فرهنگ اپل هماهنگ باشند.

