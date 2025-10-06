۶ اکتبر؛ روز جهانی زیستگاه، ندایی برای شهرهای پایدار و زندگی شایسته برای همه

زیستگاه؛ فراتر از خانه

زیستگاه فقط یک سقف بالای سر نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از شرایط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی است که کیفیت زندگی انسان را شکل می‌دهد. از محله‌های شهری تا روستاهای دورافتاده، هر زیستگاه باید امکان رشد، امنیت و آسایش را فراهم کند.

شعار امسال: «شهرهای مقاوم در برابر بحران‌ها»

در سال ۲۰۲۵، تمرکز روز جهانی زیستگاه بر تاب‌آوری شهری است؛ یعنی توانایی شهرها برای مقابله با بحران‌هایی مانند:

تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین

بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و طوفان

بحران‌های اقتصادی و مهاجرت

بیماری‌های همه‌گیر و چالش‌های بهداشتی

شهرهای مقاوم، شهرهایی هستند که با طراحی هوشمند، مشارکت اجتماعی و مدیریت پایدار، می‌توانند در برابر بحران‌ها ایستادگی کنند و زندگی شهروندان را حفظ نمایند.

چرا این روز اهمیت دارد؟

بیش از ۱ میلیارد نفر در جهان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی یا نامناسب زندگی می‌کنند.

رشد سریع شهرنشینی، فشار زیادی بر منابع، زیرساخت‌ها و محیط زیست وارد کرده است.

نابرابری در دسترسی به مسکن، خدمات شهری و فضای سبز، چالش‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.

چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟

توسعه مسکن مقرون‌به‌صرفه برای اقشار کم‌درآمد

طراحی شهری پایدار با توجه به محیط زیست و نیازهای اجتماعی

افزایش مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های شهری

استفاده از فناوری‌های نوین برای مدیریت منابع و بحران‌ها

