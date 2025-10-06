۶ اکتبر؛ روز جهانی زیستگاه، ندایی برای شهرهای پایدار و زندگی شایسته برای همه
روز جهانی زیستگاه (World Habitat Day) هر سال در اولین دوشنبه ماه اکتبر برگزار میشود؛ و امسال برابر است با ۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴). این روز به ابتکار سازمان ملل متحد پایهگذاری شده تا توجه جهانیان را به حق همه انسانها برای داشتن سرپناه مناسب و زندگی در محیطی امن، سالم و پایدار جلب کند.
زیستگاه؛ فراتر از خانه
زیستگاه فقط یک سقف بالای سر نیست؛ بلکه مجموعهای از شرایط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی است که کیفیت زندگی انسان را شکل میدهد. از محلههای شهری تا روستاهای دورافتاده، هر زیستگاه باید امکان رشد، امنیت و آسایش را فراهم کند.
شعار امسال: «شهرهای مقاوم در برابر بحرانها»
در سال ۲۰۲۵، تمرکز روز جهانی زیستگاه بر تابآوری شهری است؛ یعنی توانایی شهرها برای مقابله با بحرانهایی مانند:
تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین
بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و طوفان
بحرانهای اقتصادی و مهاجرت
بیماریهای همهگیر و چالشهای بهداشتی
شهرهای مقاوم، شهرهایی هستند که با طراحی هوشمند، مشارکت اجتماعی و مدیریت پایدار، میتوانند در برابر بحرانها ایستادگی کنند و زندگی شهروندان را حفظ نمایند.
چرا این روز اهمیت دارد؟
بیش از ۱ میلیارد نفر در جهان در سکونتگاههای غیررسمی یا نامناسب زندگی میکنند.
رشد سریع شهرنشینی، فشار زیادی بر منابع، زیرساختها و محیط زیست وارد کرده است.
نابرابری در دسترسی به مسکن، خدمات شهری و فضای سبز، چالشهای اجتماعی را تشدید میکند.
چه اقداماتی میتوان انجام داد؟
توسعه مسکن مقرونبهصرفه برای اقشار کمدرآمد
طراحی شهری پایدار با توجه به محیط زیست و نیازهای اجتماعی
افزایش مشارکت شهروندان در تصمیمگیریهای شهری
استفاده از فناوریهای نوین برای مدیریت منابع و بحرانها