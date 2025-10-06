۶ اکتبر ۲۰۲۵؛ روز جهانی معماری، جشن خلاقیت، سکونت و آیندهنگری
روز جهانی معماری امسال در دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴) برگزار میشود؛ مناسبتی جهانی که توسط اتحادیه بینالمللی معماران (UIA) پایهگذاری شده تا نقش حیاتی معماری در زندگی انسانها، شهرها و آینده زمین را یادآوری کند.
معماری؛ هنر زندگی در فضا
معماری فقط طراحی ساختمان نیست؛ بلکه خلق فضاهایی است که انسانها در آن زندگی، کار، استراحت و رشد میکنند. از خانههای کوچک روستایی تا برجهای مدرن شهری، معماری بازتابی از فرهنگ، نیازها و آرزوهای بشر است.
معماری پایدار: طراحیهایی که با محیط زیست سازگارند و منابع را حفظ میکنند.
معماری انسانی: فضاهایی که رفاه، امنیت و زیبایی را برای ساکنان فراهم میکنند.
معماری فرهنگی: بناهایی که هویت تاریخی و اجتماعی جوامع را حفظ میکنند.
چرا روز جهانی معماری مهم است؟
یادآوری مسئولیت جمعی در قبال آینده سکونت بشر
ترویج نوآوری و طراحی هوشمندانه برای مقابله با چالشهای جهانی مانند تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و بحران مسکن
ایجاد گفتوگو میان معماران، شهرسازان و مردم برای ساختن شهرهایی بهتر
این روز همچنین با روز جهانی اسکان بشر همزمان است؛ روزی که بر حق همه انسانها برای داشتن مسکن مناسب تأکید دارد.