۶ اکتبر ۲۰۲۵؛ روز جهانی معماری، جشن خلاقیت، سکونت و آینده‌نگری

۶ اکتبر ۲۰۲۵؛ روز جهانی معماری، جشن خلاقیت، سکونت و آینده‌نگری
کد خبر : 1696239
روز جهانی معماری امسال در دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۴ مهر ۱۴۰۴) برگزار می‌شود؛ مناسبتی جهانی که توسط اتحادیه بین‌المللی معماران (UIA) پایه‌گذاری شده تا نقش حیاتی معماری در زندگی انسان‌ها، شهرها و آینده زمین را یادآوری کند.

معماری؛ هنر زندگی در فضا

معماری فقط طراحی ساختمان نیست؛ بلکه خلق فضاهایی است که انسان‌ها در آن زندگی، کار، استراحت و رشد می‌کنند. از خانه‌های کوچک روستایی تا برج‌های مدرن شهری، معماری بازتابی از فرهنگ، نیازها و آرزوهای بشر است.

معماری پایدار: طراحی‌هایی که با محیط زیست سازگارند و منابع را حفظ می‌کنند.

معماری انسانی: فضاهایی که رفاه، امنیت و زیبایی را برای ساکنان فراهم می‌کنند.

معماری فرهنگی: بناهایی که هویت تاریخی و اجتماعی جوامع را حفظ می‌کنند.

چرا روز جهانی معماری مهم است؟

یادآوری مسئولیت جمعی در قبال آینده سکونت بشر

ترویج نوآوری و طراحی هوشمندانه برای مقابله با چالش‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و بحران مسکن

ایجاد گفت‌وگو میان معماران، شهرسازان و مردم برای ساختن شهرهایی بهتر

این روز همچنین با روز جهانی اسکان بشر هم‌زمان است؛ روزی که بر حق همه انسان‌ها برای داشتن مسکن مناسب تأکید دارد.

