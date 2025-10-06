قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۱۴ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
106,618,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
105,204,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
142,166,000
|
طلای دست دوم
|
105,203,720
|
آبشده کمتر از کیلو
|
461,950,000
|
مثقال طلا
|
461,820,000
|
انس طلا
|
3,943.28
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,126,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,063,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
602,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
334,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
168,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,060,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
520,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
260,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
79,680,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
25,480,000
|
حباب نیم سکه
|
77,960,000
|
حباب ربع سکه
|
71,450,000
|
حباب سکه گرمی
|
39,830,000