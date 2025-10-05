رونمایی چین از ربات انسان‌ نمای جدید با چهره فوق‌ واقعی + فیلم

یک شرکت فناوری چینی از ربات انسان‌نمای جدیدی رونمایی کرده است که چهره بسیار واقعی با شباهت خیره‌کننده‌ به انسان دارد، قادر است سر خود را تکان دهد و حالات گوناگون چهره را به شکلی طبیعی شبیه انسان‌ها بازآفرینی کند.

نسخه «Only Head» از AheadForm Origin M1، بخشی از این پروژه است که به عنوان یک ربات چهره پیشرفته برای پژوهش، تعامل انسانی و نمایش‌های سطح‌بالا طراحی شده است.

این ربات مجهز به سامانه‌ کامل حرکتی در صورت بوده و با بهره‌گیری از ۲۵ میکرو موتور، قادر است حالت‌های چهره طبیعی، پلک زدن و حرکات چشم را شبیه‌سازی کند.

در مردمک‌های آن دوربین‌های RGB تعبیه شده که امکان درک بصری محیط را فراهم می‌کنند، و میکروفون‌ها و بلندگوهای داخلی نیز قابلیت تعامل صوتی هم‌زمان را در اختیار ربات قرار می‌دهند.

