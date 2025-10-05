این تصاویر نشان می‌دهند که در زمان وقوع حادثه، نظامی دیگری نیز در محل حضور داشته و بدون هیچ‌گونه مداخله‌ای، صحنه ضرب‌وشتم همکارش را تماشا کرده است.

گزارش‌ها حاکی است که چنین رفتارهایی از سوی نظامیان اسرائیلی علیه کارگران و شهروندان فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری بارها تکرار شده است، اما اغلب این موارد به دلیل نبود مستندات تصویری منتشر نمی‌شود.

منبع قدس انلاین

