ضرب‌وشتم کارگر فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی/ فیلم

ضرب‌وشتم کارگر فلسطینی توسط نظامیان اسرائیلی/ فیلم
دوربین‌های مداربسته یکی از نانوایی‌های کرانه باختری، صحنه‌ای از خشونت نظامیان اسرائیلی را ثبت کرده‌اند که با حمله ناگهانی به یک کارگر فلسطینی، او را در داخل محل کارش مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دهند.

این تصاویر نشان می‌دهند که در زمان وقوع حادثه، نظامی دیگری نیز در محل حضور داشته و بدون هیچ‌گونه مداخله‌ای، صحنه ضرب‌وشتم همکارش را تماشا کرده است.

گزارش‌ها حاکی است که چنین رفتارهایی از سوی نظامیان اسرائیلی علیه کارگران و شهروندان فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری بارها تکرار شده است، اما اغلب این موارد به دلیل نبود مستندات تصویری منتشر نمی‌شود.

