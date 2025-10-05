قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۱۳ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
109,019,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
107,566,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
145,395,000
|
طلای دست دوم
|
107,593,600
|
آبشده کمتر از کیلو
|
472,310,000
|
مثقال طلا
|
472,230,000
|
انس طلا
|
3,886.83
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,141,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,088,700,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
610,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
341,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
170,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,083,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
540,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
270,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
91,450,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
40,450,000
|
حباب نیم سکه
|
84,870,000
|
حباب ربع سکه
|
79,910,000
|
حباب سکه گرمی
|
40,090,000