طرز تهیه بستنی یخی نارگیل و هلو

این بستنی‌های یخی نارگیل و هلو سال‌هاست که یکی از دسرهای سالم و مورد علاقه من در تابستان بوده‌اند! این بستنی‌ها تنها در ۵ دقیقه آماده می‌شوند، یک شب در فریزر قرار می‌گیرند و بافت و طعم آن‌ها به‌راستی بی‌نقص است. می‌توانید این بستنی‌ها را به دو روش تهیه کنید: بستنی یخی نارگیل و هلو با زردچوبه و نارگیل رنده‌شده (بسیار تازه و دلپذیر) یا بستنی یخی هلو مگنوم با روکش شکلات سفید. در هر دو صورت، این بستنی‌ها به‌سادگی آماده می‌شوند و بهترین گزینه برای یک روز گرم تابستانی هستند!

بستنی یخی نارگیل و هلو (دو روش)

روش اول: بستنی یخی نارگیل، هلو و زردچوبه

این دستور اصلی من است که سال‌هاست آن را تهیه می‌کنم. این بستنی شامل شیر نارگیل، هلوهای تازه یا یخ‌زده (بسته به فصل و شیرینی هلوهای تازه)، زردچوبه، دارچین، شربت افرا و نارگیل رنده‌شده است. این دسر تازه و سالم، سرشار از مواد مغذی است!

روش دوم: بستنی یخی هلو مگنوم

اخیراً بستنی‌های یخی مگنوم با طعم انبه را در اینستاگرام دیدم و تصمیم گرفتم این ایده را با بستنی‌های هلو امتحان کنم! در این روش، زردچوبه و دارچین حذف می‌شوند (چون طعم آن‌ها با این روش هماهنگی کمتری دارد) و بستنی‌های یخی نارگیل و هلو در شکلات سفید غوطه‌ور می‌شوند. این دسر لوکس و جذاب برای تابستان بسیار مناسب است!

بستنی یخی نارگیل و هلو و زردچوبه

نکاتی برای مواد لازم :

برای بستنی یخی نارگیل، هلو و زردچوبه:

شیر نارگیل پرچرب: پایه‌ای غلیظ و خامه‌ای ایجاد می‌کند. می‌توانید از شیر نارگیل کم‌چرب استفاده کنید، اما بافت آن به اندازه نسخه پرچرب لطیف نخواهد بود.

هلو: تازه یا یخ‌زده، هر دو عالی هستند! فقط مطمئن شوید که رسیده و شیرین باشند. (هسته‌ جدا شده و به قطعات بزرگ برش خورده، یا از هلو یخ‌زده استفاده شود)

شربت افرا: شیرینی طبیعی که به‌خوبی با هلو هماهنگ می‌شود.

زردچوبه آسیاب‌شده (اختیاری): رنگ طلایی زیبا و طعمی گرم و خاکی به بستنی می‌بخشد.

دارچین آسیاب‌شده (اختیاری): گرمای طعم زردچوبه را تقویت می‌کند.

نارگیل رنده‌شده (اختیاری): بافت و طعم گرمسیری به بستنی اضافه می‌کند.

برای بستنی یخی هلو مگنوم:

تکه‌های شکلات سفید (در صورت نیاز بدون لبنیات): روکش شیرین و خاص این بستنی را تشکیل می‌دهد.

روغن نارگیل: شکلات را رقیق و صاف می‌کند تا غوطه‌ور کردن بستنی آسان‌تر شود.

مواد لارم برای بستنی یخی هلو مگنوم

مواد لازم :

گزینه اول: بستنی یخی نارگیل، هلو و زردچوبه

شیر نارگیل پرچرب ۱ قوطی ۳۹۸ میلی‌لیتری هلو متوسط رسیده ۴ عدد یا ۴۵۰ گرم هلو یخ‌زده زردچوبه آسیاب‌شده (اختیاری) ۱ قاشق چایخوری دارچین آسیاب‌شده (اختیاری) ½ قاشق چایخوری شربت افرا ۳ قاشق غذاخوری نارگیل رنده‌شده (اختیاری) ¼ پیمانه

گزینه دوم: بستنی یخی هلو مگنوم

تکه‌های شکلات سفید (بدون لبنیات) ۱ پیمانه روغن نارگیل ۲ قاشق چایخوری

دستور تهیه بستنی یخی نارگیل و هلو :

این بستنی‌ها تنها با چند ماده ساده و در ۵ دقیقه آماده می‌شوند! تنها به یک مخلوط‌کن و قالب بستنی نیاز دارید. مراحل تهیه بهترین بستنی یخی نارگیل و هلو به این ترتیب است:

۱. مخلوط کردن پایه

شیر نارگیل، هلو و شربت افرا را در مخلوط‌کن بریزید. برای نسخه زردچوبه، زردچوبه و دارچین را نیز اضافه کنید.

۲. افزودن بافت (اختیاری)

مقداری نارگیل رنده‌شده در کف قالب‌ها بریزید و در صورت تمایل، کمی روی سطح بستنی‌ها اضافه کنید تا بافت بیشتری داشته باشند.

۳. ریختن و منجمد کردن

مخلوط را در قالب‌های بستنی بریزید، چوب بستنی را قرار دهید و حداقل ۸ ساعت یا یک شب در فریزر بگذارید.

۴. برای نسخه مگنوم

زردچوبه و دارچین را حذف کنید، سپس بستنی‌های یخ‌زده را در شکلات سفید ذوب‌شده مخلوط با روغن نارگیل فرو ببرید. دوباره در فریزر قرار دهید تا روکش سفت شود.

مراحل درست کردن بستنی یخی نارگیل و هلو

نکات و تغییرات :

• از هلوهای یخ‌زده برای صرفه‌جویی در زمان استفاده کنید! آن‌ها به همان اندازه هلوهای تازه شیرین و آبدار هستند.

• اگر از هلوهای تازه استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که کاملاً رسیده و در فصل خود هستند تا بهترین طعم و شیرینی را داشته باشند.

• برای نسخه وگان و بدون لبنیات، از تکه‌های شکلات سفید بدون لبنیات استفاده کنید.

• با افزودن یک پیمانه پودر پروتئین وانیلی مورد علاقه‌تان، پروتئین بستنی را افزایش دهید.

• میوه‌های دیگر مانند انبه، آناناس یا توت‌فرنگی را برای تنوع امتحان کنید!

