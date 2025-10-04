طرز تهیه بستنی یخی نارگیل و هلو
در این مقاله با طرز تهیه بستنی یخی نارگیل و هلو آشنا می شوید. بستنی یخی نارگیل و هلو، دسری سالم و لذیذ برای روزهای گرم تابستان است که در دو سبک جذاب قابل تهیه است. این بستنیها با طعم بینظیر و بافت خامهای، در تنها ۵ دقیقه آماده شده و پس از یک شب فریز، آماده لذت بردن هستند!
این بستنیهای یخی نارگیل و هلو سالهاست که یکی از دسرهای سالم و مورد علاقه من در تابستان بودهاند! این بستنیها تنها در ۵ دقیقه آماده میشوند، یک شب در فریزر قرار میگیرند و بافت و طعم آنها بهراستی بینقص است. میتوانید این بستنیها را به دو روش تهیه کنید: بستنی یخی نارگیل و هلو با زردچوبه و نارگیل رندهشده (بسیار تازه و دلپذیر) یا بستنی یخی هلو مگنوم با روکش شکلات سفید. در هر دو صورت، این بستنیها بهسادگی آماده میشوند و بهترین گزینه برای یک روز گرم تابستانی هستند!
بستنی یخی نارگیل و هلو (دو روش)
روش اول: بستنی یخی نارگیل، هلو و زردچوبه
این دستور اصلی من است که سالهاست آن را تهیه میکنم. این بستنی شامل شیر نارگیل، هلوهای تازه یا یخزده (بسته به فصل و شیرینی هلوهای تازه)، زردچوبه، دارچین، شربت افرا و نارگیل رندهشده است. این دسر تازه و سالم، سرشار از مواد مغذی است!
روش دوم: بستنی یخی هلو مگنوم
اخیراً بستنیهای یخی مگنوم با طعم انبه را در اینستاگرام دیدم و تصمیم گرفتم این ایده را با بستنیهای هلو امتحان کنم! در این روش، زردچوبه و دارچین حذف میشوند (چون طعم آنها با این روش هماهنگی کمتری دارد) و بستنیهای یخی نارگیل و هلو در شکلات سفید غوطهور میشوند. این دسر لوکس و جذاب برای تابستان بسیار مناسب است!
نکاتی برای مواد لازم :
برای بستنی یخی نارگیل، هلو و زردچوبه:
شیر نارگیل پرچرب: پایهای غلیظ و خامهای ایجاد میکند. میتوانید از شیر نارگیل کمچرب استفاده کنید، اما بافت آن به اندازه نسخه پرچرب لطیف نخواهد بود.
هلو: تازه یا یخزده، هر دو عالی هستند! فقط مطمئن شوید که رسیده و شیرین باشند. (هسته جدا شده و به قطعات بزرگ برش خورده، یا از هلو یخزده استفاده شود)
شربت افرا: شیرینی طبیعی که بهخوبی با هلو هماهنگ میشود.
زردچوبه آسیابشده (اختیاری): رنگ طلایی زیبا و طعمی گرم و خاکی به بستنی میبخشد.
دارچین آسیابشده (اختیاری): گرمای طعم زردچوبه را تقویت میکند.
نارگیل رندهشده (اختیاری): بافت و طعم گرمسیری به بستنی اضافه میکند.
برای بستنی یخی هلو مگنوم:
تکههای شکلات سفید (در صورت نیاز بدون لبنیات): روکش شیرین و خاص این بستنی را تشکیل میدهد.
روغن نارگیل: شکلات را رقیق و صاف میکند تا غوطهور کردن بستنی آسانتر شود.
مواد لازم :
گزینه اول: بستنی یخی نارگیل، هلو و زردچوبه
|
شیر نارگیل پرچرب
|
۱ قوطی ۳۹۸ میلیلیتری
|
هلو متوسط رسیده
|
۴ عدد یا ۴۵۰ گرم هلو یخزده
|
زردچوبه آسیابشده (اختیاری)
|
۱ قاشق چایخوری
|
دارچین آسیابشده (اختیاری)
|
½ قاشق چایخوری
|
شربت افرا
|
۳ قاشق غذاخوری
|
نارگیل رندهشده (اختیاری)
|
¼ پیمانه
گزینه دوم: بستنی یخی هلو مگنوم
|
تکههای شکلات سفید (بدون لبنیات)
|
۱ پیمانه
|
روغن نارگیل
|
۲ قاشق چایخوری
دستور تهیه بستنی یخی نارگیل و هلو :
این بستنیها تنها با چند ماده ساده و در ۵ دقیقه آماده میشوند! تنها به یک مخلوطکن و قالب بستنی نیاز دارید. مراحل تهیه بهترین بستنی یخی نارگیل و هلو به این ترتیب است:
۱. مخلوط کردن پایه
شیر نارگیل، هلو و شربت افرا را در مخلوطکن بریزید. برای نسخه زردچوبه، زردچوبه و دارچین را نیز اضافه کنید.
۲. افزودن بافت (اختیاری)
مقداری نارگیل رندهشده در کف قالبها بریزید و در صورت تمایل، کمی روی سطح بستنیها اضافه کنید تا بافت بیشتری داشته باشند.
۳. ریختن و منجمد کردن
مخلوط را در قالبهای بستنی بریزید، چوب بستنی را قرار دهید و حداقل ۸ ساعت یا یک شب در فریزر بگذارید.
۴. برای نسخه مگنوم
زردچوبه و دارچین را حذف کنید، سپس بستنیهای یخزده را در شکلات سفید ذوبشده مخلوط با روغن نارگیل فرو ببرید. دوباره در فریزر قرار دهید تا روکش سفت شود.
نکات و تغییرات :
• از هلوهای یخزده برای صرفهجویی در زمان استفاده کنید! آنها به همان اندازه هلوهای تازه شیرین و آبدار هستند.
• اگر از هلوهای تازه استفاده میکنید، مطمئن شوید که کاملاً رسیده و در فصل خود هستند تا بهترین طعم و شیرینی را داشته باشند.
• برای نسخه وگان و بدون لبنیات، از تکههای شکلات سفید بدون لبنیات استفاده کنید.
• با افزودن یک پیمانه پودر پروتئین وانیلی مورد علاقهتان، پروتئین بستنی را افزایش دهید.
• میوههای دیگر مانند انبه، آناناس یا توتفرنگی را برای تنوع امتحان کنید!