برای اینکه بتوانید از قدرت تمیزکنندگی لیمو استفاده کنید، فهرستی از بهترین راهکارهای طبیعی را آماده کرده‌ایم که در آشپزخانه معجزه می‌کنند.

۱. تمیز کردن فر با آب‌لیمو

لیمو عامل طبیعی چربی‌زدایی است، یعنی برای تمیز کردن فر عالی است. برای امتحان، لیمو را از وسط نصف کنید و با گوشت خود لیمو، آب‌لیمو را روی تمام سطوح فر بمالید. سپس ۳۰ دقیقه صبر کنید و با یک دستمال مرطوب، چربی و کثیفی‌ها را پاک کنید. از نتیجه کار شگفت‌زده خواهید شد!

۲. تمیز کردن مایکروویو

برای بازگرداندن درخشش مایکروویو، یک کاسه مناسب مایکروویو را تا نیمه با آب پر کنید. نصف یک لیمو را برش دهید و آب آن را داخل کاسه بریزید و خود لیمو را هم در کاسه قرار دهید. کاسه را به مدت ۱۰ دقیقه در مایکروویو بگذارید (این کار تمیز کردن لکه‌ها و چربی‌های جمع‌شده را آسان‌تر می‌کند). سپس ۵ دقیقه صبر کنید و داخل مایکروویو را با یک دستمال تمیز پاک کنید.

۳. رسوب‌زدایی از کتری

استفاده از آب‌لیمو برای رسوب‌زدایی کتری ترفند محبوبی است که معجزه می‌کند. نصف آب‌لیمو و نصف آب سرد را داخل کتری بریزید و تا نزدیک پر شدن کتری، آب اضافه کنید. بگذارید یک ساعت بماند تا اسید طبیعی لیمو رسوبات را حل کند. پس از گذشت یک ساعت، کتری را بجوشانید تا رسوبات از بین بروند.

۴. تمیز کردن سینک با آب‌لیمو و جوش‌شیرین

اگر سینک شما کثیف است، آب‌لیمو بهترین راهکار برای نو شدن آن است. ابتدا با آب‌لیمو و جوش‌شیرین خمیر درست کنید. سپس با یک دستمال، مخلوط را روی سینک بمالید و روی لکه‌های کثیف تمرکز کنید. اسید سیتریک لیمو و خاصیت سایندگی طبیعی جوش‌شیرین موجب می‌شود سینک شما هم تمیز و هم خوشبو شود.

۵. تمیز کردن قابلمه و ماهیتابه

چربی‌های سرسخت قابلمه و ماهیتابه می‌توانند بسیار آزاردهنده باشند. اما اگر آب‌لیمو را روی لکه‌ها بریزید و کمی مایع ظرفشویی اضافه کنید، اسید آب‌لیمو چربی‌ها را از بین می‌برد.

۶. از بین بردن بوهای بد تخته آشپزی چوبی

تخته‌های چوبی بوهای باقی‌مانده غذا را در خود نگه می‌دارند. برای رفع بو، مقداری نمک روی تخته بپاشید، لیمو را نصف کنید و دو تا سه دقیقه روی تخته بسابید. سپس تخته را پنج دقیقه در آب گرم همراه با نصف دیگر لیمو خیس کنید. بعد از خشک شدن می‌توانید دوباره از آن استفاده کنید.

۷. خوشبو کردن یخچال

برای از بین بردن بوی غذاها، چند برش لیمو روی یک بشقاب بگذارید و داخل یخچال قرار دهید. برش‌ها بوهای نامطبوع را جذب کرده و یخچال را تازه نگه می‌دارند. هر چند هفته یک بار برش‌ها را تعویض کنید.

۸. تمیز کردن وسایل و لوازم آشپزخانه

پاک کردن لکه‌های سرسخت از وسایل استیل می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. اسید طبیعی لیمو می‌تواند لکه‌های حرارتی و خطوط روی استیل را به‌سرعت پاک کند. برای این کار، یک دستمال بردارید و آن را با آب‌لیمو تازه خیس کنید. سپس وسیله را با دستمال بسابید تا لکه‌ها از بین بروند. برای لکه‌های مقاوم‌تر، دوبار این کار را انجام دهید.

۹. تمیز کردن ماشین ظرفشویی با آب‌لیمو

برای تمیز کردن ماشین ظرفشویی با آب‌لیمو کافیست یک فنجان آب‌لیمو در سینی پایین ماشین ظرفشویی بریزید و یک چرخه شست‌وشو کنید. با این روش ساده و مؤثر ماشین ظرفشویی شما تمیز و خوشبو خواهد شد.

۱۰. پاک کردن لکه‌های روی کانتر با آب‌لیمو

لکه‌های روی کانتر آشپزخانه سخت پاک می‌شوند. برای این کار، آب‌لیمو را روی لکه‌ها بریزید و چند دقیقه صبر کنید (به دلیل اسیدی بودن لیمو، بیشتر از دو دقیقه نگه ندارید). سپس کمی جوش‌شیرین روی آن بپاشید و با یک دستمال مرطوب لکه را بسابید. این روش برای کانترهای مرمری مناسب نیست زیرا ممکن است سطح آن را خراش دهد.