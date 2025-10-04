طالبان در واکنش به پست‌ هایی درباره برنامه آمریکایی‌ ها برای بازپس‌گیری بگرام، شعری به زبان پشتو منتشر کردند. در این شعر آمده است:

«ما به صلح پایبندیم، اما اگر آمریکایی‌ ها دچار اشتباه شوند، بار دیگر شهادت و جذب نیروها از سوی ما آغاز خواهد شد.»

قابل ذکر است که این شعر ابتدا توسط آقای فطرت از سخنگویان حکومت در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد و سپس ذبیح‌الله مجاهد آن را بازنشر کرد.

