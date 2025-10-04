خبرگزاری کار ایران
واکنش طالبان به اظهارات برنامه های آمریکایی‌ برای بازپس‌گیری بگرام/فیلم
طالبان در واکنش به پست‌ هایی درباره برنامه آمریکایی‌ ها برای بازپس‌گیری بگرام، شعری به زبان پشتو منتشر کردند.

طالبان در واکنش به پست‌ هایی درباره برنامه آمریکایی‌ ها برای بازپس‌گیری بگرام، شعری به زبان پشتو منتشر کردند. در این شعر آمده است:

 «ما به صلح پایبندیم، اما اگر آمریکایی‌ ها دچار اشتباه شوند، بار دیگر شهادت و جذب نیروها از سوی ما آغاز خواهد شد.»

قابل ذکر است که این شعر ابتدا توسط آقای فطرت از سخنگویان حکومت در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد و سپس ذبیح‌الله مجاهد آن را بازنشر کرد.

