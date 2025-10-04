خبرگزاری کار ایران
۴ اکتبر روز بدون لیوان یکبار مصرف است

۴ اکتبر روز جهانی بدون لیوان یک‌بار مصرف است، روزی برای تأمل، تغییر و نجات زمین از زباله‌هایی که تنها چند دقیقه استفاده می‌شوند اما صدها سال باقی می‌مانند.

چرا ۴ اکتبر؟

این روز به‌صورت نمادین در تقویم جهانی ثبت شده تا توجه مردم را به یکی از رایج‌ترین و مخرب‌ترین اشکال زباله پلاستیکی جلب کند: لیوان‌های یک‌بار مصرف. این لیوان‌ها که اغلب از پلی‌استایرن یا پلاستیک‌های ترکیبی ساخته می‌شوند، نه‌تنها به‌سختی بازیافت می‌شوند، بلکه در طبیعت تجزیه‌ناپذیرند و به اکوسیستم‌ها آسیب جدی می‌زنند.

لیوانی که زمین را تلخ می‌کند

در کافی‌شاپ‌ها، ادارات، جشن‌ها و مراسم‌ها

عمر مفید: کمتر از ۱۰ دقیقه

عمر زیست‌محیطی: بیش از ۵۰۰ سال

این لیوان‌ها اغلب با لایه‌ای از پلاستیک پوشانده شده‌اند که مانع بازیافت‌شدن‌شان می‌شود. بسیاری از آن‌ها در طبیعت، رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها رها می‌شوند و به جانوران آسیب می‌زنند.

هدف این روز چیست؟

افزایش آگاهی عمومی

تشویق به استفاده از لیوان‌های قابل‌استفاده مجدد

کاهش تولید زباله پلاستیکی

تغییر رفتار مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها

