۴ اکتبر روز بدون لیوان یکبار مصرف است
۴ اکتبر روز جهانی بدون لیوان یکبار مصرف است، روزی برای تأمل، تغییر و نجات زمین از زبالههایی که تنها چند دقیقه استفاده میشوند اما صدها سال باقی میمانند.
چرا ۴ اکتبر؟
این روز بهصورت نمادین در تقویم جهانی ثبت شده تا توجه مردم را به یکی از رایجترین و مخربترین اشکال زباله پلاستیکی جلب کند: لیوانهای یکبار مصرف. این لیوانها که اغلب از پلیاستایرن یا پلاستیکهای ترکیبی ساخته میشوند، نهتنها بهسختی بازیافت میشوند، بلکه در طبیعت تجزیهناپذیرند و به اکوسیستمها آسیب جدی میزنند.
لیوانی که زمین را تلخ میکند
در کافیشاپها، ادارات، جشنها و مراسمها
عمر مفید: کمتر از ۱۰ دقیقه
عمر زیستمحیطی: بیش از ۵۰۰ سال
این لیوانها اغلب با لایهای از پلاستیک پوشانده شدهاند که مانع بازیافتشدنشان میشود. بسیاری از آنها در طبیعت، رودخانهها و اقیانوسها رها میشوند و به جانوران آسیب میزنند.
هدف این روز چیست؟
افزایش آگاهی عمومی
تشویق به استفاده از لیوانهای قابلاستفاده مجدد
کاهش تولید زباله پلاستیکی
تغییر رفتار مصرفکنندگان و کسبوکارها