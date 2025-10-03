خبرگزاری کار ایران
پلیس؛ فراتر از قدرت، مظهر اعتماد

پلیس؛ فراتر از قدرت، مظهر اعتماد
کد خبر : 1695074
یک استاد دانشگاه با اشاره به هفته نیروی انتظامی نوشت: پلیس ایران در عین اقتدار در مسیر مردمی بودن و پاکدستی حرکت می کند؛ و به نمادی از همبستگی ملی و حافظ واقعی آرامش اجتماعی مبدل شده است.

به گزارش ایلنا در متن این یادداشت آمده است؛ 

هفته نیروی انتظامی فرصتی است تا بار دیگر نقش محوری پلیس در امنیت، آرامش و انسجام اجتماعی را مرور کنیم. پلیس، تنها ضابط قانون نیست؛ بلکه آیینه اعتماد عمومی و حلقه اتصال مردم و حاکمیت است.

 پلیس ایران  مقتدر است اما نه متکی بر زور، بلکه بر عدالت.  در کنار سخت‌گیری بر متخلفان، با مردم به نرمی و احترام رفتارمی کند. پیشانی‌دار شفافیت است و اعتماد عمومی را سرمایه اصلی خود می داند. فناوری و دانش روز را به خدمت می گیرد تا پاسخگوی جامعه جوان و پیچیده امروز باشد. مهم‌تر از همه، پلیس سعی می کند؛ خود عاری از هرگونه تخلف و  فساد باشد و برای رفع جلوه‌های تخلف و فساد در جامعه نیز بکوشد.

 پلیس  خود را صرفاً در نقش مجری قانون محدود نمی کند و از فرهنگ‌سازی و پیشگیری غافل نمانده است . فراجا قدرت خود را به ابزار فشار تبدیل نکرد . میان مردم و خود فاصله نمی اندازد و اجازه نمی دهد رفتارهای سلیقه‌ای اعتماد عمومی را خدشه‌دار سازد.

در یک جمله، پلیس ایران در عین اقتدار در مسیر مردمی بودن و پاکدستی حرکت می کند؛ و به نمادی از همبستگی ملی و حافظ واقعی آرامش اجتماعی مبدل  شده است .

محمدرضا طورانی 

استاد دانشگاه

