پلیس؛ فراتر از قدرت، مظهر اعتماد

به گزارش ایلنا در متن این یادداشت آمده است؛

هفته نیروی انتظامی فرصتی است تا بار دیگر نقش محوری پلیس در امنیت، آرامش و انسجام اجتماعی را مرور کنیم. پلیس، تنها ضابط قانون نیست؛ بلکه آیینه اعتماد عمومی و حلقه اتصال مردم و حاکمیت است.

پلیس ایران مقتدر است اما نه متکی بر زور، بلکه بر عدالت. در کنار سخت‌گیری بر متخلفان، با مردم به نرمی و احترام رفتارمی کند. پیشانی‌دار شفافیت است و اعتماد عمومی را سرمایه اصلی خود می داند. فناوری و دانش روز را به خدمت می گیرد تا پاسخگوی جامعه جوان و پیچیده امروز باشد. مهم‌تر از همه، پلیس سعی می کند؛ خود عاری از هرگونه تخلف و فساد باشد و برای رفع جلوه‌های تخلف و فساد در جامعه نیز بکوشد.

پلیس خود را صرفاً در نقش مجری قانون محدود نمی کند و از فرهنگ‌سازی و پیشگیری غافل نمانده است . فراجا قدرت خود را به ابزار فشار تبدیل نکرد . میان مردم و خود فاصله نمی اندازد و اجازه نمی دهد رفتارهای سلیقه‌ای اعتماد عمومی را خدشه‌دار سازد.

در یک جمله، پلیس ایران در عین اقتدار در مسیر مردمی بودن و پاکدستی حرکت می کند؛ و به نمادی از همبستگی ملی و حافظ واقعی آرامش اجتماعی مبدل شده است .

محمدرضا طورانی

استاد دانشگاه

انتهای پیام/