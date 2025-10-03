اکتبر ماه آگاهی از ای‌ دی‌ اچ‌ دی است

ADHD چیست؟

ADHD یا اختلال کم‌توجهی-بیش‌فعالی، یک اختلال عصبی رشدی است که معمولاً در کودکی تشخیص داده می‌شود اما می‌تواند تا بزرگسالی ادامه یابد. این اختلال با سه ویژگی اصلی شناخته می‌شود:

کم‌توجهی (Inattention): دشواری در تمرکز، فراموش‌کاری، و ناتمام گذاشتن کارها.

بیش‌فعالی (Hyperactivity): بی‌قراری، حرکت زیاد، و صحبت کردن مداوم.

تکانشگری (Impulsivity): عمل بدون فکر، قطع صحبت دیگران، و ناتوانی در صبر کردن.

اهداف ماه آگاهی از ADHD

افزایش شناخت عمومی: بسیاری هنوز تصور می‌کنند ADHD فقط یک «بیش‌فعالی کودکانه» است، در حالی که این اختلال پیچیده‌تر و فراگیرتر است.

کاهش انگ اجتماعی: افراد مبتلا اغلب با قضاوت‌های نادرست مواجه‌اند. این ماه فرصتی است برای تغییر نگرش‌ها.

حمایت از خانواده‌ها و مبتلایان: ارائه منابع آموزشی، گروه‌های حمایتی، و مشاوره تخصصی.

تشویق به تشخیص زودهنگام: شناسایی علائم در کودکی می‌تواند مسیر درمان و رشد فرد را بهبود بخشد.

فعالیت‌های رایج در این ماه

برگزاری وبینارها و کارگاه‌های آموزشی

کمپین‌های اطلاع‌رسانی در مدارس و دانشگاه‌ها

انتشار داستان‌های واقعی از زندگی با ADHD

استفاده از نماد روبان نقره‌ای برای همبستگی

چرا آگاهی مهم است؟

با چالش‌های خود بهتر کنار بیایند

از درمان‌های مؤثر بهره‌مند شوند

در محیط‌های آموزشی و کاری حمایت شوند

عزت‌نفس و کیفیت زندگی بهتری داشته باشند

