فیلمهای سینمایی امروز تلویزیون
«بلوگا» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران
«کی ۲» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه
«ضارب» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق
«بلوط» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت
«خدای جنگ» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر
«دالان بیانتها» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران
«نردبان» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک
«هشدار امبر» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه
«اخت الرضا» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک
«تیرانداز» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش
«باشگاه گردشگری» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید
«آبی روشن» ساعت ۱۸:۲۰ از شبکه دو
«لانه دزدان ۱» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش
«خاکستر سبز» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار
«همراه» ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه دو
«موج انفجار ۱» ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه