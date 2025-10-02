قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۰ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
110,889,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
109,593,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
148,060,000
|
طلای دست دوم
|
109,565,850
|
آبشده کمتر از کیلو
|
480,820,000
|
مثقال طلا
|
480,790,000
|
انس طلا
|
3,866.67
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,176,300,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,090,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
620,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
359,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
173,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,098,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
550,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
280,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
97,270,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
35,620,000
|
حباب نیم سکه
|
85,900,000
|
حباب ربع سکه
|
85,930,000
|
حباب سکه گرمی
|
43,590,000