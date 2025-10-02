خبرگزاری کار ایران
قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1694465
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: پنجشنبه ۱۰ مهر

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

110,889,000

طلای 18 عیار / 740

109,593,000

طلای ۲۴ عیار

148,060,000

طلای دست دوم

109,565,850

آبشده کمتر از کیلو

480,820,000

مثقال طلا

480,790,000

انس طلا

3,866.67

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,176,300,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,090,900,000

نیم سکه تک فروشی

620,600,000

ربع سکه تک فروشی

359,600,000

سکه گرمی تک فروشی

173,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,098,000,000

نیم سکه (قبل 86)

550,000,000

ربع سکه (قبل 86)

280,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

97,270,000

حباب سکه بهار آزادی

35,620,000

حباب نیم سکه

85,900,000

حباب ربع سکه

85,930,000

حباب سکه گرمی

43,590,000
