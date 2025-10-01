تاریخ دقیق وفات حضرت معصومه (س) در تقویم سال ۱۴۰۴ چه روزی است؟

تاریخ دقیق وفات حضرت معصومه (س) در تقویم شمسی برابر است با :

۱۴۰۴/۰۷/۱۱

جمعه – ۱۱ مهر ۱۴۰۴

تاریخ دقیق وفات حضرت معصومه (س) در تقویم قمری برابر است با :

۱۴۴۷/۰۴/۱۰

الجمعه‬ – ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۴۷

تاریخ دقیق وفات حضرت معصومه (س) در تقویم میلادی برابر است با :

۲۰۲۵-۱۰-۰۳

Friday – 2025 October 3

از میان فرزندان بزرگوار حضرت امام موسى بن جعفر(ع)، دو فرزند ایشان یعنى حضرت امام على بن موسى الرضا (علیه السلام) و حضرت فاطمه کبری (علیها السلام) ملقّب به معصومه، از ویژگی های خاص برخوردار بوده اند تا ادامه دهنده خطّ امامت بعد از پدر باشند.

از القاب معروف ایشان می توان به : معصومه، کریمه اهل بیت، طاهره، حمیده، بَرَّه (نیکوکار)، رشیده، تقیه، نقیه، رضیه، مرضیه، سیده، اُخت الرضا ، صدیقه کبری اشاره کرد.

حضرت معصومه در راس یک قافله ۲۲ نفری متشکل از علویان و برادران امام رضا (علیه‌السّلام) برای دیدار با آن امام همام رهسپار ایران گردید و در میانه راه بیمار گشت. برخی از محققان معتقدند که حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) در ساوه، مسموم شد و سپس با حالت بیماری وارد قم شد. و پس از مدت کوتاهی به شهادت رسید.

روز رحلت حضرت معصومه دهم ماه ربیع الثانی سال ۲۰۱ هجری بوده و پس از رحلت حضرت معصومه (سلام الله علیها) زنان آل سعد بی بی فاطمه معصومه را غسل دادند و کفن کردند و سپس جسم مطهر آن حضرت به باغ موسی بن خررج (محل فعلی حرم مطهر ایشان) برده شد. با توجه به اینکه ولادت حضرت معصومه اول ذی القعده سال ۱۷۳ هجری می‌باشد. و با توجه به زمان رحلت آن حضرت یعنی سال ۲۰۱ هجری، بنابراین سن مبارک آن حضرت هنگام وفات ۲۸ سال بوده است.

