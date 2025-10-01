خبرگزاری کار ایران
اول کتبر روز جهانی قهوه است

اول کتبر روز جهانی قهوه است
قهوه فقط یک نوشیدنی نیست؛ یک تجربه است، یک فرهنگ، و گاهی یک لحظه آرامش در شلوغی روزمره. روز جهانی قهوه (International Coffee Day) در اول اکتبر هر سال، فرصتی‌ست برای تجلیل از این نوشیدنی محبوب، حمایت از کشاورزان قهوه، و آگاهی‌بخشی درباره مسیر دانه تا فنجان.

تاریخچه روز جهانی قهوه

این روز نخستین بار در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان بین‌المللی قهوه (ICO) معرفی شد. هدف آن:

بزرگداشت فرهنگ جهانی قهوه‌نوشی.

حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان قهوه.

آگاهی‌بخشی درباره تجارت منصفانه و پایداری در صنعت قهوه.

از مزرعه تا فنجان

قهوه از دانه‌های گیاه Coffea به دست می‌آید که در مناطق گرمسیری مانند آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا رشد می‌کند. مراحل تولید شامل:

برداشت دانه‌ها (معمولاً دستی).

فرآوری (خشک یا شست‌وشو).

برشته‌کاری (Roasting) برای ایجاد طعم و عطر.

آسیاب و دم‌آوری با روش‌هایی مانند اسپرسو، فرنچ پرس یا قهوه‌جوش ترک.

فواید قهوه

قهوه علاوه بر طعم دل‌چسب، فوایدی نیز دارد:

افزایش تمرکز و هوشیاری به‌واسطه کافئین.

کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ و برخی بیماری‌های عصبی.

سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها.

بهبود خلق‌وخو و کاهش افسردگی در برخی افراد.

قهوه در فرهنگ‌های مختلف

ایتالیا: اسپرسو نماد زندگی روزمره است.

ترکیه و ایران: قهوه ترک با مراسم خاص سرو می‌شود.

آمریکا: قهوه‌نوشی با سبک‌های متنوع و فنجان‌های بزرگ.

اتیوپی: زادگاه قهوه با مراسم سنتی دم‌آوری.

