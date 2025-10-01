اول کتبر روز جهانی قهوه است
قهوه فقط یک نوشیدنی نیست؛ یک تجربه است، یک فرهنگ، و گاهی یک لحظه آرامش در شلوغی روزمره. روز جهانی قهوه (International Coffee Day) در اول اکتبر هر سال، فرصتیست برای تجلیل از این نوشیدنی محبوب، حمایت از کشاورزان قهوه، و آگاهیبخشی درباره مسیر دانه تا فنجان.
تاریخچه روز جهانی قهوه
این روز نخستین بار در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان بینالمللی قهوه (ICO) معرفی شد. هدف آن:
بزرگداشت فرهنگ جهانی قهوهنوشی.
حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان قهوه.
آگاهیبخشی درباره تجارت منصفانه و پایداری در صنعت قهوه.
از مزرعه تا فنجان
قهوه از دانههای گیاه Coffea به دست میآید که در مناطق گرمسیری مانند آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا رشد میکند. مراحل تولید شامل:
برداشت دانهها (معمولاً دستی).
فرآوری (خشک یا شستوشو).
برشتهکاری (Roasting) برای ایجاد طعم و عطر.
آسیاب و دمآوری با روشهایی مانند اسپرسو، فرنچ پرس یا قهوهجوش ترک.
فواید قهوه
قهوه علاوه بر طعم دلچسب، فوایدی نیز دارد:
افزایش تمرکز و هوشیاری بهواسطه کافئین.
کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ و برخی بیماریهای عصبی.
سرشار از آنتیاکسیدانها.
بهبود خلقوخو و کاهش افسردگی در برخی افراد.
قهوه در فرهنگهای مختلف
ایتالیا: اسپرسو نماد زندگی روزمره است.
ترکیه و ایران: قهوه ترک با مراسم خاص سرو میشود.
آمریکا: قهوهنوشی با سبکهای متنوع و فنجانهای بزرگ.
اتیوپی: زادگاه قهوه با مراسم سنتی دمآوری.