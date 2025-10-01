خانه



سایر رسانه‌ها ۰۹ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۰:۲۲

اول کتبر روز جهانی قهوه است

قهوه فقط یک نوشیدنی نیست؛ یک تجربه است، یک فرهنگ، و گاهی یک لحظه آرامش در شلوغی روزمره. روز جهانی قهوه (International Coffee Day) در اول اکتبر هر سال، فرصتی‌ست برای تجلیل از این نوشیدنی محبوب، حمایت از کشاورزان قهوه، و آگاهی‌بخشی درباره مسیر دانه تا فنجان.