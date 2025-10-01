خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اول اکتبر روز جهانی سالمندان است

اول اکتبر روز جهانی سالمندان است
کد خبر : 1693975
لینک کوتاه کپی شد.

سالمندان ستون‌های خاطره، تجربه و خرد در هر جامعه‌اند. روز جهانی سالمندان که هر ساله در اول اکتبر برگزار می‌شود، فرصتی است برای قدردانی از نقش بی‌بدیل آنان در خانواده، فرهنگ و تاریخ، و همچنین یادآوری مسئولیت‌های اجتماعی در قبال رفاه، احترام و حمایت از این نسل ارزشمند.

تاریخچه و هدف

روز جهانی سالمندان (International Day of Older Persons) در سال ۱۹۹۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و از سال ۱۹۹۱ به طور رسمی گرامی داشته می‌شود. اهداف این روز عبارت‌اند از:

افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل مرتبط با سالمندان.

ترویج احترام، همدلی و تعامل میان نسل‌ها.

حمایت از حقوق سالمندان در زمینه سلامت، امنیت و مشارکت اجتماعی.

نقش سالمندان در جامعه

سالمندان نه‌تنها حافظان خاطرات و سنت‌ها هستند، بلکه با تجربه‌های خود می‌توانند راهنمای نسل‌های جوان باشند. آن‌ها در نقش پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، معلمان، هنرمندان، و مشاوران، تأثیر عمیقی بر رشد فرهنگی و اخلاقی جوامع دارند.

چالش‌های سالمندان

با افزایش سن، سالمندان با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شوند که نیازمند توجه ویژه‌اند:

مشکلات جسمی مانند کاهش تحرک، بیماری‌های مزمن و ضعف بینایی یا شنوایی.

تنهایی و انزوا به‌ویژه در جوامع شهری.

تبعیض سنی و نادیده گرفتن توانایی‌های آنان.

نیاز به مراقبت‌های پزشکی، روانی و اجتماعی پایدار.

اهمیت مراقبت و حمایت

جامعه‌ای سالم، جامعه‌ای است که برای سالمندان خود ارزش قائل است. حمایت از سالمندان شامل:

فراهم کردن خدمات درمانی و مراقبتی مناسب.

ایجاد فضاهای اجتماعی برای مشارکت و تعامل.

آموزش خانواده‌ها درباره نیازهای روانی و جسمی سالمندان.

احترام به استقلال و تصمیم‌گیری آنان.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی