اکتبر ماه آگاهی از خشونت خانگی است
خشونت خانگی یکی از رایجترین اشکال خشونت است که اغلب در سکوت و پشت درهای بسته رخ میدهد. ماه اکتبر به عنوان «ماه ملی آگاهی از خشونت خانگی» در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده شناخته میشود، و هدف آن شکستن سکوت، حمایت از بازماندگان، و آموزش عمومی درباره علائم و پیامدهای این نوع خشونت است.
تاریخچه
این مناسبت برای نخستین بار در سال ۱۹۸۷ در آمریکا پایهگذاری شد و از سال ۱۹۸۹ به طور رسمی به عنوان ماه ملی آگاهی از خشونت خانگی شناخته شد. سازمانهای مدنی، مراکز درمانی، و فعالان اجتماعی در این ماه با برگزاری رویدادها، کمپینها و فعالیتهای آموزشی تلاش میکنند تا توجه عمومی را به این موضوع جلب کنند.
قربانیان خشونت خانگی چه کسانی هستند؟
خشونت خانگی میتواند هر فردی را صرفنظر از جنسیت، سن، قومیت یا طبقه اجتماعی تحت تأثیر قرار دهد، اما آمارها نشان میدهد:
از هر ۳ زن، ۱ نفر در طول زندگی خود خشونت خانگی را تجربه میکند.
از هر ۴ مرد، ۱ نفر قربانی خشونت خانگی است.
افراد دارای معلولیت، مهاجران، و اعضای جوامع LGBTQ+ در معرض خطر بیشتری قرار دارند.
انواع خشونت خانگی
خشونت خانگی فقط محدود به خشونت فیزیکی نیست. انواع آن شامل:
خشونت فیزیکی: ضرب و شتم، هل دادن، آسیب رساندن.
خشونت روانی: تحقیر، تهدید، منزوی کردن.
خشونت مالی: کنترل منابع مالی، جلوگیری از استقلال اقتصادی.
خشونت جنسی: اجبار به رابطه جنسی بدون رضایت.
پیامدهای خشونت خانگی
تأثیر خشونت خانگی فراتر از قربانی است و میتواند خانوادهها، کودکان، و کل جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. پیامدهای آن شامل:
اختلالات روانی مانند اضطراب، افسردگی و PTSD.
آسیبهای جسمی و مزمن.
تأثیر منفی بر رشد کودکان و روابط اجتماعی.
نماد ماه آگاهی: رنگ بنفش
رنگ بنفش نماد حمایت از بازماندگان خشونت خانگی است. در بسیاری از کشورها، روزی به نام «پنجشنبه بنفش» در ماه اکتبر برگزار میشود که مردم با پوشیدن لباس بنفش همبستگی خود را نشان میدهند.