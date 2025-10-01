قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۹ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
108,909,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
107,434,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
145,170,000
|
طلای دست دوم
|
107,426,920
|
آبشده کمتر از کیلو
|
471,680,000
|
مثقال طلا
|
471,520,000
|
انس طلا
|
3,869.46
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,156,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,089,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
616,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
355,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
173,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,090,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
540,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
280,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
101,640,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
29,690,000
|
حباب نیم سکه
|
87,440,000
|
حباب ربع سکه
|
87,690,000
|
حباب سکه گرمی
|
43,930,000