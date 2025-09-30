نامزد پیشتاز انتخابات نیویورک: نتانیاهو را دستگیر میکنم/فیلم
زهران ممدانی نامزد حزب دموکرات در انتخابات شهرداری نیویورک یک بار دیگر وعده داد که در صورت پیروزی، حکم دادگاه لاهه برای بازداشت بنیامین نتانیاهو را اجرا میکند.
او در مصاحبه با شبکه سیانان درباره نتانیاهو گفت: «او نسلکُشی در غزه را سازماندهی کرده است.»مجری این شبکه نزدیک به حزب دموکرات در آمریکا از نامزد این حزب در انتخابات شهرداری نیویورک درباره سفر نخستوزیر رژیم صهیونیستی به آمریکا و وعده ممدانی برای بازداشت نتانیاهو سوال کرد.
مجری سیانان گفت: «نخستوزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از کاخ سفید دیدن کرده است...او چند روز قبل در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کرد. دادگاه بینالمللی دادگستری برای بازداشت او قرار بازداشت صادر کرده است. آنها او را به جنایات علیه بشریت متهم کردهاند. شما خواستار اقدامات نخستوزیر نتانیاهو در غزه را نسلکُشی خواندهاید. این یک سوال فرضی نیست بلکه واقعی خواهد بود اگر که شما شهردار نیویورک شوید. شما به عنوان شهردار نیویورک مسئول نظارت بر نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل خواهید بود. آیا شما به قرار بازداشت دادگاه بینالمللی دادگستری پایبند خواهید بود و اگر نخستوزیر نتانیاهو اینجا (نیویورک) بیاید او را دستگیر خواهید کرد؟»
نامزد شهرداری نیویورک گفت: «ببینید من به دفعات این حرف را گفتهام. اینجا شهری است که به حقوق و قوانین بینالملل باور دارد. اینجا شهری است که شایسته است ارزشهایش در تعهداتمان انعکاس داشته باشد. به نظر من، شهر ما باید به قرارهای بازداشتی که دادگاه بینالمللی دادگستری صادر میکند، احترام بگذارد خواه این قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو باشد خواه برای ولادیمیر پوتین.»
ممدانی ادامه داد:«و همچنین، این را بگویم که من دونالد ترامپ نیستم و از قوانین همان طوری که هستند پیروی میکنم نه اینکه قوانین را به نفع خودم بپیچانم. در نتیجه ما به دنبال همه فرصتهای قانونی موجود خواهیم رفت تا این پاسخگو کردن انجام شود.»
این سیاستمدار مسلمان آمریکایی، گفت: «دلیل آن این چارچوب و قالبی است که ما داریم دربارش حرف میزنیم، این مردی است که یک نسلکُشی را سازماندهی کرده است که طی نزدیک به دو سال گذشته، یک کودک فلسطین را هر ساعت کشته است.»
طبق آخرین نظرسنجیها قبل از انصراف اریک آدامز شهردار فعلی از انتخابات، ممدانی با کسب ۴۵ درصد آرا در صدر قرار داشته است. اندرو کومو با ۲۴ درصد، کُرتیس اسلیوا با ۱۷ درصد و آدامز با ۹ درصد در ردههای بعدی قرار داشتند.
شهردار فعلی نیویورک، روز گذشته از انتخابات کنار کشید. آدامز جمعه هفته قبل در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل با بنیامین نتانیاهو دیدار کرده بود.ممدانی در مصاحبه با سیانان، نسلکشی نتانیاهو و ارتش اسرائیل علیه فلسطینیان را محکوم کرد.او همچنین خبر داد که یک آمریکایی فلسطینیتبار ساکن نیویورک، در جنگ غزه «۸۷ عضو خانواده خود را از دست داده است.»