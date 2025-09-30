خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راه‌های سفید کردن قابلمه روحی

راه‌های سفید کردن قابلمه روحی
کد خبر : 1693815
لینک کوتاه کپی شد.

با این روش‌های ساده و خانگی، راه های سفید کردن قابلمه روحی را یاد بگیرید و ظروف آلومینیومی خود را مثل روز اول درخشان کنید.

 قابلمه‌های روحی (آلومینیومی)، از محبوب‌ترین ظروف پخت‌وپز در خانه‌های ایرانی هستند. این قابلمه‌ها به دلیل سبک بودن، گرم شدن سریع و قیمت مناسب، بسیار پرکاربردند. اما با گذشت زمان و استفاده مکرر، این ظروف دچار تغییر رنگ، سیاهی، لکه‌های سوختگی یا رسوبات آب می‌شوند و جلوه‌ی تمیز و براق اولیه‌ی خود را از دست می‌دهند. این تیرگی ممکن است باعث نگرانی شود، اما خوشبختانه با چند روش ساده و در دسترس، می‌توان آن‌ها را مثل روز اول سفید و درخشان کرد.

در این مطلب از همشهری بهترین روش‌های سفید کردن قابلمه را به شما آموزش خواهیم داد. تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.

چرا تمیز و سفید نگه داشتن قابلمه روحی اهمیت دارد؟

قابلمه‌های روحی علاوه بر ظاهر زیبا، عملکرد پخت مناسبی هم دارند. اگر به‌درستی تمیز نشوند، ممکن است:

  • لکه‌های چربی یا سوختگی قابلمه به دیواره‌ها بچسبند و تمیز کردنشان سخت شود.

  • رنگ و بوی غذا تغییر کند.

  • رسوبات آب در ته قابلمه جمع شود و باعث کاهش رسانایی گرمایی گردد.

  • در مواردی، مواد ته‌نشین‌شده به غذا بچسبند و ظاهر و طعم آن را خراب کنند.

با یادگیری روش‌های سفید کردن قابلمه روحی، نه‌تنها عمر ظروف افزایش می‌یابد بلکه از پخت‌وپزی سالم‌تر نیز بهره‌مند می‌شوید.

ابزار و مواد مورد نیاز

برای سفید کردن قابلمه روحی به موارد زیر نیاز دارید:

  • سرکه سفید

  • جوش‌شیرین

  • آب‌لیمو یا لیموترش تازه

  • نمک

  • مایع ظرف‌شویی ملایم

  • اسکاج نرم یا سیم ظرف‌شویی نرم (نه زبر)

  • دستمال نخی یا حوله تمیز

  • آب داغ

  • پوست لیمو یا پرتقال (اختیاری)

  • خمیر دندان سفید (اختیاری)

راه‌های سفید کردن قابلمه روحی

روش‌های سفید کردن قابلمه روحی

۱. استفاده از جوش‌شیرین و سرکه

یکی از مؤثرترین روش‌های سفید کردن قابلمه روحی استفاده از سرکه و جوش شیرین است:

  1. قابلمه را با آب داغ پر کنید.

  2. چند قاشق غذاخوری جوش‌شیرین و نصف لیوان سرکه سفید داخل آن بریزید.

  3. اجازه دهید محلول کف کند و حدود ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بماند.

  4. پس از گذشت زمان، محلول را خالی کرده و قابلمه را با اسکاج نرم بشویید.

  5. در صورت نیاز، این کار را یک بار دیگر تکرار کنید.

۲. آب‌لیمو و نمک

ترکیب اسیدی آب‌لیمو و خاصیت سایندگی نمک می‌تواند لکه‌ها را از بین ببرد:

  1. چند قاشق نمک در قابلمه بریزید.

  2. مقداری آب‌لیمو تازه اضافه کنید تا حالت خمیری پیدا کند.

  3. با استفاده از اسکاج یا دستمال، سطح قابلمه را ماساژ دهید.

  4. قابلمه را با آب داغ آبکشی کرده و خشک نمایید.

۳. جوشاندن پوست مرکبات

برای براق کردن و خوشبو شدن قابلمه:

  1. پوست لیمو، پرتقال یا نارنج را داخل قابلمه بریزید.

  2. مقدار مناسبی آب اضافه کنید و بگذارید حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بجوشد.

  3. پس از سرد شدن، با مایع ظرف‌شویی شسته و آبکشی کنید.

۴. استفاده از خمیر جوش‌شیرین

برای لکه‌های سرسخت‌تر:

  1. جوش‌شیرین را با کمی آب مخلوط کرده تا خمیر نرمی ایجاد شود.

  2. خمیر را روی لکه‌ها بمالید و حدود ۱۵ دقیقه صبر کنید.

  3. سپس با اسکاج نرم تمیز کنید.

۵. استفاده از خمیر دندان سفید

در نبود مواد دیگر، خمیر دندان سفید نیز می‌تواند مؤثر باشد:

  1. مقدار کمی خمیر دندان روی لکه‌ها بمالید.

  2. با یک پارچه نرم یا اسفنج تمیز، سطح را بسابید.

  3. قابلمه را بشویید و خشک کنید.

اشتباهات رایج در تمیز کردن قابلمه روحی

  • استفاده از سیم زبر یا اسکاج فلزی: این ابزارها باعث خط و خش و از بین رفتن جلای قابلمه می‌شوند.

  • استفاده بیش از حد از مواد اسیدی: مانند سرکه یا آب‌لیمو، ممکن است به مرور باعث خوردگی سطح قابلمه شود.

  • خیس کردن طولانی مدت قابلمه در مواد شوینده قوی: این کار می‌تواند رنگ قابلمه را تغییر دهد یا لایه محافظ سطح آن را از بین ببرد.

راه‌حل‌های جایگزین در نبود مواد خاص

اگر برخی مواد در دسترس نبود:

  • از ترکیب مایع ظرف‌شویی و نمک به‌عنوان ساینده ملایم استفاده کنید.

  • آب سیب ترش، سرکه سیب یا آب لیمو عمانی نیز اثر مشابه دارند.

  • حتی جوشانیدن چای کیسه‌ای داخل قابلمه می‌تواند به کاهش بو و لکه کمک کند.

راه‌های سفید کردن قابلمه روحی

اگر قابلمه سفید نشد چه کنیم؟

در صورتی که

  • قابلمه بسیار قدیمی یا پر از سوختگی باشد

  • لکه‌ها با چند بار تلاش پاک نشوند

می‌توانید

  • روش‌های مختلف را چند بار تکرار کنید.

  • از محلول‌های آماده مخصوص آلومینیوم استفاده نمایید.

  • در نهایت قابلمه را به خدمات تعمیر یا پولیش ظروف فلزی بسپارید.

قابلمه‌های براق با چند ترفند ساده!

سفید و درخشان نگه داشتن قابلمه‌های روحی، نه‌تنها ظاهر آشپزخانه را زیباتر می‌کند، بلکه سلامت و کیفیت پخت غذا را نیز بهبود می‌بخشد. با بهره‌گیری از مواد ساده‌ای که در اغلب خانه‌ها وجود دارد، می‌توانید قابلمه‌های کهنه را جان تازه‌ای ببخشید. کافی است این روش‌ها را امتحان کنید و از نتیجه‌اش لذت ببرید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی