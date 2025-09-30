قابلمه‌های روحی (آلومینیومی)، از محبوب‌ترین ظروف پخت‌وپز در خانه‌های ایرانی هستند. این قابلمه‌ها به دلیل سبک بودن، گرم شدن سریع و قیمت مناسب، بسیار پرکاربردند. اما با گذشت زمان و استفاده مکرر، این ظروف دچار تغییر رنگ، سیاهی، لکه‌های سوختگی یا رسوبات آب می‌شوند و جلوه‌ی تمیز و براق اولیه‌ی خود را از دست می‌دهند. این تیرگی ممکن است باعث نگرانی شود، اما خوشبختانه با چند روش ساده و در دسترس، می‌توان آن‌ها را مثل روز اول سفید و درخشان کرد.