واکنش بازار خودرو به افزایش قیمت دلار/ خودرو ارزان می شود؟
در سالهای گذشته، بازار خودرو همواره یکی از پناهگاههای سرمایه در دوران تورمی بوده؛ اما حالا این نقش بیشازپیش به بازارهایی مانند ارز و طلا واگذار شده است.
عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو:
«افزایش قیمت خودرو در برخی پلتفرمها و فضای مجازی، بیش از آنکه حاصل تقاضای واقعی باشد، نتیجه تلاش برخی مالکان برای جبران اختلاف نرخ خرید خودرو با نرخ فعلی دلار است. اما واقعیت این است که خریداری در بازار وجود ندارد و قیمتها صرفاً در سطح اسمی رشد کردهاند.»
خیلی از مالکان خودرو حاضرند حتی زیر قیمت بازار بفروشند تا سرمایهشان را نقد کرده و وارد بازارهایی مانند طلا یا ارز شوند.