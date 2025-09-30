جزئیات حادثه اتوبوس سرویس دانشجویی در جاده سمنان به سرخه

وی افزود: عملیات نجات بلافاصله پس از وقوع حادثه انجام شد و مصدومان به مرکز درمانی کوثر سمنان منتقل شدند. از این تعداد، وضعیت پنج نفر از مصدومان نگران‌کننده گزارش شده است و آنها در حال دریافت خدمات درمانی ویژه هستند.

یحیایی توضیح داد که حادثه در ساعت ۷:۴۰ دقیقه صبح امروز و در کیلومتر ۶ جاده سمنان به سرخه رخ داد و پیش از وقوع این حادثه، یک دستگاه تریلی دچار تصادف شده بود که اتوبوس پس از برخورد با آن، از مسیر منحرف شد.

سخنگوی دانشگاه علوم‌پزشکی همچنین بر اهمیت توجه به سلامت روانی و جسمی مصدومان و خانواده‌های آنها تأکید کرد و گفت که کادر درمان در حال ارائه بهترین خدمات به مصدومان هستند.

این حادثه تأثیرات عاطفی و اجتماعی قابل توجهی بر دانشجویان، خانواده‌ها و جامعه محلی خواهد داشت. لذا از تمامی افراد و نهادها خواسته می‌شود که در این شرایط حساس، حمایت‌های لازم را از آسیب‌دیدگان و خانواده‌هایشان به عمل آورند.

علی رشیدی پور رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان نیز طی دستوری معاونت‌های آموزشی، دانشجویی فرهنگی و درمان و مدیر اجرایی حوزه ریاست را برای پیگیری کارهای درمان دانشجویان حادثه دیده مامور کرده است.

سرهنگ موسی بزرگی رییس پلیس راه استان سمنان هم در این ارتباط گفت که علت حادثه هم اکنون توسط کارشناسان این پلیس در دست بررسی است.

بیش از هشت هزار و ۶۱۲ کیلومتر بزرگراه، آزادراه و جاده اصلی و فرعی و بیش از یک هزار کیلومتر راه روستایی در استان سمنان وجود دارد.