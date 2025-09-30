سامانه «نیما» مخفف «نظام یکپارچه معاملات ارزی» است و سامانه‌ای بود که توسط بانک مرکزی در اواخر سال 96 به شکل آزمایشی راه‌اندازی شد و پس از گذراندن یک دوره دو ماهه در اردیبهشت سال 97 به شکل رسمی شروع به کار کرد. این سامانه بستری بود که تمام فعالیت‌های ارزی مربوط به صادرات و واردات در آن شکل می‌گرفت. این ارز قیمت مشخصی داشت که بیشتر از قیمت ارز دولتی و در عین حال کمتر از نرخ ارز آزاد بود و تنها در اختیار بازرگانان قرار می‌گرفت.

سامانه نیما به صادرکنندگان این امکان را می‌داد که ارزهای حاصل از صادرات خود را در این بازار عرضه کنند. این سامانه در واقع بستری برای تبادل ارزهای خارجی بود که در آن صادرکنندگان و واردکنندگان با نرخ‌های رسمی و کنترل‌شده معامله می‌کردند.

در پی بحران‌ها و شوک‌های ارزی اواخر سال 1401 و تعهد نیم بند صادرکنندگان به انجام پیمان سپاری ارزی به دلیل شکاف عمیق میان نرخ ارزهای رسمی و غیررسمی در بازار، نرخ ارز در سامانه نیما به تبع نرخ ارز در بازار آزاد روند رو به رشدی گرفت و در آن زمان به محدوده 29 هزار تومان رسید. از همین رو بازارساز برای تامین نیازهای ارزی واردکنندگان، جلوگیری از تشدید تورم و گرانی کالا به یکباره تصمیم گرفت تمامی درخواست‌ها برای واردات کالا را با همان نرخ ارز دولتی یعنی 28 هزار و 500 تومان تامین و بستری دیگری را (مرکز مبادله) برای تامین بقیه نیازها ایجاد کند.

همزمان با تشدید بحران‌های ارزی و عدم توانایی دولت در پاسخ به نیازهای ارزی واردکنندگان، سیاست جدید بانک مرکزی با شکست مواجه شد و در اسفند 1401 مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف

1) مرجعیت رسمی قیمت در بازار ارز و طلا

2) نهادسازی برای انجام معاملات ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی

3) ابزارسازی در بازارهای ارز و طلا در شبکه رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی

3) تامین حداکثری نیازهای واقعی ارز، تأسیس شد.