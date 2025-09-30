قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا
بروزرسانی: سه شنبه ۸ مهر
عنوان نرخ
قیمت (ریال)
طلای 18 عیار / 750
106,154,000
طلای 18 عیار / 740
104,525,000
طلای ۲۴ عیار
141,393,000
طلای دست دوم
104,606,910
آبشده کمتر از کیلو
459,340,000
مثقال طلا
459,350,000
انس طلا
3,845.98
قیمت سکه
سکه امامی تک فروشی
1,131,600,000
سکه بهار آزادی تک فروشی
1,063,800,000
نیم سکه تک فروشی
610,600,000
ربع سکه تک فروشی
355,600,000
سکه گرمی تک فروشی
170,300,000
تمام سکه (قبل 86)
1,060,000,000
نیم سکه (قبل 86)
525,000,000
ربع سکه (قبل 86)
270,000,000
حباب سکه
حباب سکه امامی
108,320,000
حباب سکه بهار آزادی
35,520,000
حباب نیم سکه
99,370,000
حباب ربع سکه
100,160,000
حباب سکه گرمی
44,620,000