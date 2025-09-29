خبرگزاری کار ایران
واردات برنج یا نون‌دونی برای عده‌ای در وزارت جهاد؟

واردات برنج یا نون‌دونی برای عده‌ای در وزارت جهاد؟
وزارت جهاد کشاورزی مدعی است عرضه برنج‌های وارداتی موجب کاهش قیمت در بازار خواهد شد؛ اما تجربه‌های گذشته خلاف این وعده‌ها را ثابت کرده است.

به گزارش آقای کشاورز؛ وزارت جهاد کشاورزی مدعی است عرضه برنج‌های وارداتی موجب کاهش قیمت در بازار خواهد شد؛ اما تجربه‌های گذشته خلاف این وعده‌ها را ثابت کرده است.

وزارت جهاد کشاورزی اخیراً اعلام کرده با واردات و عرضه برنج خارجی باکیفیت، قیمت برنج در بازار کاهش خواهد یافت. این در حالی است که آخرین تجربه واردات برنج هندی نشان داد چنین وعده‌هایی بیشتر روی کاغذ باقی می‌ماند. قرار بود برنج هندی وارداتی با قیمت زیر ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، اما اکنون همان محصول در بازار تا ۱۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

کارشناسان و فعالان بازار می‌گویند این‌گونه واردات‌ها نه‌تنها کمکی به تنظیم بازار نکرده، بلکه عملاً به نون‌دونی عده‌ای خاص در بدنه وزارتخانه تبدیل شده است.

