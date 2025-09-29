خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1692891
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۷ مهر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۷ مهر

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,874

دلار (بازار آزاد)

1,123,000

یورو (صرافی بانک ملی)

842,451

یورو (بازار آزاد)

1,295,500

درهم امارات

302,570

پوند انگلیس

1,483,600

لیر ترکیه

26,600

فرانک سوئیس

1,386,800

یوان چین

155,200

ین ژاپن

740,610

وون کره جنوبی

790

دلار کانادا

794,300

دلار استرالیا

724,600

دلار نیوزیلند

638,900

دلار سنگاپور

858,400

روپیه هند

12,490

روپیه پاکستان

3,938

دینار عراق

847

پوند سوریه

85

افغانی

16,380

کرون دانمارک

173,500

کرون سوئد

117,800

کرون نروژ

111,100

ریال عربستان

295,550

ریال قطر

304,300

ریال عمان

2,876,600

دینار کویت

3,629,000

دینار بحرین

2,937,600

رینگیت مالزی

262,400

بات تایلند

34,320

دلار هنگ کنگ

142,300

روبل روسیه

13,280

منات آذربایجان

653,200

درام ارمنستان

3,110

لاری گرجستان

409,600

سوم قرقیزستان

12,660

سامانی تاجیکستان

120,000

منات ترکمنستان

319,500
انتهای پیام/
