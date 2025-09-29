قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۷ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۷ مهر را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۷ مهر
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
719,874
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,123,000
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
842,451
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,295,500
|
درهم امارات
|
302,570
|
پوند انگلیس
|
1,483,600
|
لیر ترکیه
|
26,600
|
فرانک سوئیس
|
1,386,800
|
یوان چین
|
155,200
|
ین ژاپن
|
740,610
|
وون کره جنوبی
|
790
|
دلار کانادا
|
794,300
|
دلار استرالیا
|
724,600
|
دلار نیوزیلند
|
638,900
|
دلار سنگاپور
|
858,400
|
روپیه هند
|
12,490
|
روپیه پاکستان
|
3,938
|
دینار عراق
|
847
|
پوند سوریه
|
85
|
افغانی
|
16,380
|
کرون دانمارک
|
173,500
|
کرون سوئد
|
117,800
|
کرون نروژ
|
111,100
|
ریال عربستان
|
295,550
|
ریال قطر
|
304,300
|
ریال عمان
|
2,876,600
|
دینار کویت
|
3,629,000
|
دینار بحرین
|
2,937,600
|
رینگیت مالزی
|
262,400
|
بات تایلند
|
34,320
|
دلار هنگ کنگ
|
142,300
|
روبل روسیه
|
13,280
|
منات آذربایجان
|
653,200
|
درام ارمنستان
|
3,110
|
لاری گرجستان
|
409,600
|
سوم قرقیزستان
|
12,660
|
سامانی تاجیکستان
|
120,000
|
منات ترکمنستان
|
319,500