بازگشت به مدرسه فقط به معنای آماده‌سازی کیف و کتاب نیست؛ بلکه مستلزم سازماندهی مجدد روال خانوادگی شما نیز هست تا بتوانید از پس الزامات تحصیلی و تعهدات فراوان بربیایید. با چند گام ساده و ترفندهای سازماندهی هوشمندانه‌، می‌توان این مرحله را روان‌تر به دور از بی‌نظمی و سردرگمی انجام داد:

ایجاد نمودار بصری از کارهای روزمره

مدت زیادی طول می‌کشد تا کودکان روال‌های جدیدی را که با شروع سال تحصیلی جدید همراه می‌شوند، به خاطر بسپارند. به همین دلیل است که شارا آرورا، مدیر اجرایی دو مدرسه مونته‌سوری در آمریکا، ایجاد یک نمودار بصری از برنامه‌های روزانه را توصیه می‌کند.

به جای اینکه مدام به کودکان یادآوری کنید که در طول روز چه کاری باید انجام دهند، می‌توانید از یک نمودار بصری یا یک برنامه تصویری استفاده کنید که شامل تصاویر چاپ شده، نقاشی‌ها یا آدمک‌های رنگی چسبناک است تا برنامه روزانه‌شان برای صبح و عصر، از جمله وظایف ضروری مورد انتظار را به وضوح مشخص کنید.

گنجاندن فعالیت‌های سرگرم‌کننده مانند تیک زدن (✔️) یا نوشتن «انجام شد» در کنار هر کار انجام‌شده، از جمله مسواک زدن، آماده کردن کیف مدرسه، لباس پوشیدن یا تمام کردن تکالیف، به کودکان انگیزه، حس موفقیت و کامیابی می‌دهد و آنها را با روال جدیدشان هماهنگ‌تر می‌کند.

وعده‌های غذایی هفتگی و لیست خرید

به نظر می‌رسد تغذیه کودکان در طول سال تحصیلی چالش روزانه است، مخصوصا با بیدار شدن زود هنگام، آماده کردن ناهار مدرسه، میان‌وعده‌های بعد از آن، سپس پختن شام برای تمام خانواده. برای کاهش این فشار می‌توانید روش آماده‌ کردن وعده‌های غذایی از قبل را متناسب با نیازهای هفته اتخاذ کنید. آخر هفته یک یا دو ساعت وقت بگذارید تا غذاهایی با دستورالعمل‌های قابل گرم کردن مجدد یا طبخ آسان را آماده کنید و در روزهای پر مشغله در وقت و انرژی صرفه‌جویی کنید.

همچنین می‌توانید از برنامه‌های غذایی آماده که به صورت آنلاین در دسترس هستند، برای کمک به منظم ماندن خود استفاده کنید. نمونه‌های عملی عبارتند از: تهیه سینه مرغ مزه‌دار شده برای پخت فوری در طول هفته یا آماده کردن رولت تخم‌مرغ و سبزیجات و ‌کیک هویج به عنوان افزودنی مغذی که به راحتی در ظرف ناهار مدرسه قرار می‌گیرد.

یک گوشه لوازم مدرسه را مرتب کنید

از خودکار، مداد شمعی و برچسب گرفته تا پاک‌کن، ماشین حساب، قیچی و کارت‌های شناسایی، راهی آسان برای سازماندهی لوازم مدرسه پیدا کنید تا فرزندانتان هر زمان که نیاز دارند به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

کابینت برنامه روزانه صبحگاهی خود را مرتب کنید

در کابینت‌های آشپزخانه یا اتاق نشیمن، فضایی را برای هر چیزی که شما و فرزندتان هر روز صبح قبل از رفتن به مدرسه به آن نیاز دارید، از غلات صبحانه گرفته تا ظرف ناهار، تنقلات و بطری‌های آبی که مرتباً از آنها استفاده می‌کنند، اختصاص دهید. همچنین می‌توانید روی یک کابینت یا دراور چرخ‌دار که دسترسی و مانور دادن با آن آسان است، سرمایه‌گذاری کنید تا در این امر به شما کمک کند.

ورودی خود را برای دسترسی سریع سازماندهی کنید

به عنوان مثال، می‌توانید آویزها، قفسه‌ها و کشوهای چوبی نزدیک ورودی را برای آویزان کردن کاپشن، لباس وکیف‌ مدرسه اختصاص دهید. جعبه‌های تزئینی همچنین می‌توانند برای نگهداری لوازم جانبی مختلف مانند چتر، کلاه، دستکش و کفش استفاده شوند.

همچنین می‌توانید تجهیزات ورزشی یا هر وسیله دیگری را که خانواده‌تان ممکن است هنگام بیرون رفتن به آن نیاز داشته باشند، اضافه کنید. به این ترتیب، می‌توانید مطمئن شوید که بدون تأخیر یا دردسر جستجوی وسایل گمشده، به موقع خانه را ترک می‌کنید.

مکانی را برای مطالعه و انجام تکالیف تعیین کنید

به جای مطالعه روی مبل، میز ناهارخوری یا حتی تخت خود، حتماً یک مکان مشخص برای انجام تکالیف، مانند یک میز تحریر کوچک یا میز کنار تخت، اختصاص دهید و آن را با تمام کاغذها، کتاب‌ها، خودکارها و لوازم مورد نیاز پر کنید تا فرزندتان بتواند به صورت منظم تمرکز کرده و در مطالعاتش غرق شود.

یک برنامه هفتگی برای نظافت تعیین کنید

کودکان ذاتاً به سمت کارهای روتین گرایش دارند، بنابراین گنجاندن عادات ساده نظافت در برنامه روزانه‌شان با گذشت زمان به بخشی عادی از روال آنها تبدیل خواهد شد. برای مثال، می‌توان روزهای خاصی از هفته را با مشارکت یکی از والدین برای انجام کارهای نظافتی خاص تعیین کرد. این امر حس کار گروهی را تقویت کرده و به تمیز نگه داشتن منظم خانه کمک می‌کند.

به عنوان مثال، می‌توان یک روز را برای لباسشویی تعیین کرد که کودکان در مرتب‌سازی، تا کردن و قرار دادن لباس‌ها در جای خود مشارکت کنند. روز دیگر را می‌توان برای گردگیری و جاروبرقی کشیدن و یک روز جداگانه به تمیز کردن حمام و دستشویی اختصاص داده شود.

مشغله‌های زندگی روزمره گاهی اوقات باعث می‌شود که ما هنگام آشپزی یا انجام کارهای روزمره، جزئیات کوچکی مانند ریخت و پاش‌ها، لکه‌ها یا کثیفی‌ و نامرتبی‌های آشپزخانه یا حمام را نادیده بگیریم. با این حال، رسیدگی فوری به این موارد می‌تواند به طور قابل توجهی به تمیز و مرتب نگه داشتن خانه کمک کند.

مرتب کردن اولیه قبل از خواب

اجرای بازی "مرتب کردن سریع" قبل از دوش گرفتن یا خوابیدن می‌تواند به عادت روزمره تبدیل شود که به تمیز و مرتب نگه داشتن خانه کمک می‌کند. در این چند دقیقه، تمام خانواده در جمع‌آوری اسباب‌بازی‌ها، قرار دادن لوازم داخل کوله‌پشتی برای صبح روز بعد، قرار دادن لباس‌های کثیف در سبد لباس‌های نشسته، قرار دادن بشقاب‌ها و فنجان‌ها در جای خود و کارهای ساده دیگر مشارکت می‌کنند.

همراه داشتن دستمال‌ مرطوب آنتی باکتریال در دسترس نیز روشی مؤثر برای حفظ بهداشت عمومی و کاهش خطر انتقال عفونت است، به خصوص هنگامی که برای پاک کردن سطوح پرکاربرد مانند دستگیره یخچال، کلیدهای برق، درب حمام، شیر آب، درب توالت فرنگی و موارد دیگر استفاده می‌شود.

