چین با ورود به فاز جدیدی از فناوری رباتیک، تولید انبوه ربات‌سگ‌های هوشمند را آغاز کرده است. این ربات‌ها توسط شرکت Deep Robotics توسعه یافته‌اند و قابلیت‌هایی همچون حمل تجهیزات، انجام مأموریت‌های شناسایی، گشت‌زنی در مناطق صعب‌العبور وحتی پشتیبانی در عملیات نظامی را دارند.

به گفته کارشناسان، استفاده از ربات‌سگ‌ها می‌تواند توان رزمی و لجستیکی ارتش چین را به شکل چشمگیری ارتقا دهد و زمینه‌ساز تحول در میدان‌های نبرد آینده شود.