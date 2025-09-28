آغاز تولید انبوه رباتسگها در چین/فیلم
شرکت Deep Robotics چین خط تولید انبوه رباتسگهای پیشرفته را راهاندازی کرده است؛ رباتهایی که قرار است در خدمت ارتش قرار گیرند و تواناییهای جدیدی به حوزه نظامی این کشور اضافه کنند.
چین با ورود به فاز جدیدی از فناوری رباتیک، تولید انبوه رباتسگهای هوشمند را آغاز کرده است. این رباتها توسط شرکت Deep Robotics توسعه یافتهاند و قابلیتهایی همچون حمل تجهیزات، انجام مأموریتهای شناسایی، گشتزنی در مناطق صعبالعبور وحتی پشتیبانی در عملیات نظامی را دارند.
به گفته کارشناسان، استفاده از رباتسگها میتواند توان رزمی و لجستیکی ارتش چین را به شکل چشمگیری ارتقا دهد و زمینهساز تحول در میدانهای نبرد آینده شود.