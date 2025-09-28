ترامپ به بهانهٔ ایجاد امنیت در پورتلند لشکرکشی کرد/فیلم
ساعاتی پساز دستور ترامپ برای لشکرکشی به پورتلند، نیروهای فدرال آمریکا به این شهر وارد شدند و شروع به سرکوب معترضان کردند. در این درگیریها، نیروهای اعزامی ترامپ از گاز اشکآور، گلولههای پلاستیکی و نارنجکهای گیجکننده برای دستگیری معترضان استفاده کردند.
قانونگذاران پیشاز این با برنامههای ترامپ برای اعزام نیرو مخالفت کرده بودند. شهردار پورتلند اوایل این ماه گفت: «من نه درخواست کردهام و نه نیازی به مداخلهٔ فدرال دارم». موری، سناتور ارشد ایالت واشنگتن در سنا هم این اقدامات را «سوءاستفاده دیگری از قدرت» خواند و گفت: «رهبران در سراسر آمریکا باید در برابر چنین رفتارهایی مقاومت کنند».