۲۸ سپتامبر روز جهانی هاری است
روز جهانی هاری هر ساله در تاریخ ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) برگزار میشود. این روز با هدف افزایش آگاهی عمومی درباره بیماری هاری، راههای پیشگیری از آن، و اهمیت واکسیناسیون حیوانات خانگی و وحشی نامگذاری شده است.
چرا ۲۸ سپتامبر؟
این تاریخ مصادف با سالروز درگذشت لویی پاستور، دانشمند برجسته فرانسوی و کاشف اولین واکسن مؤثر علیه هاری است. از سال ۲۰۰۷، این روز به عنوان روز جهانی هاری شناخته شد تا یادآور تلاشهای علمی برای مقابله با این بیماری کشنده باشد.
هاری چیست؟
هاری یک بیماری ویروسی بسیار خطرناک است که از طریق بزاق حیوانات آلوده، معمولاً با گاز گرفتن یا لیسیدن زخمها به انسان منتقل میشود. این بیماری سیستم عصبی مرکزی را هدف قرار میدهد و پس از بروز علائم، تقریباً همیشه کشنده است.
علائم اولیه در انسان:
تب و سردرد
بیقراری و اضطراب
درد در محل گازگرفتگی
ترس از آب (هیدروفوبیا) و نور
حیوانات ناقل
هاری بیشتر در سگها، گربهها، خفاشها، روباهها و سایر گوشتخواران دیده میشود. حتی حیوانات خانگی به ظاهر سالم نیز ممکن است در دوره نهفتگی بیماری باشند و ویروس را منتقل کنند.
راههای پیشگیری
واکسیناسیون منظم حیوانات خانگی
اجتناب از تماس با حیوانات وحشی یا مشکوک
مراجعه فوری به مراکز درمانی پس از گازگرفتگی
آموزش عمومی در مدارس و جوامع