به زن شاغل نفقه تعلق میگیرد؟
براساس قانون مدنی و شرع نفقه زن در عقد دائم برعهده شوهر و مرد مکلف به پرداخت آن است.
یک وکیل پایه یک دادگستری میگوید: پرداخت نفقه به زن مشروط به فقر و نداری نیست و حتی اگر زن اموال داشته و نیازهای خود را تامین کند یا اینکه شاغل باشد و درآمد مستقل داشته باشد، باز هم مرد مکلف به پرداخت نفقه به همسر خود است.
او میافزاید: در پرداخت نفقه تفاوتی میان زن شاغل وغیرشاغل وجود ندارد و به محض اینکه زن و مرد با هم ازدواج کردند، مرد موظف به پرداخت نفقه همسرش است. فاکتورهای مختلف مثل سن، تحصیلات، جایگاه خانوادگی و اجتماعی و همچنین نیازهای زن در تعیین مقدار نفقه دخیل و ممکن است میزان نفقه یک زن خانهدار بیشتر از یک زن شاغل باشد.