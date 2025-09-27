خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

به زن شاغل نفقه تعلق می‌گیرد؟

به زن شاغل نفقه تعلق می‌گیرد؟
کد خبر : 1692361
لینک کوتاه کپی شد.

براساس قانون مدنی و شرع نفقه زن در عقد دائم برعهده شوهر و مرد مکلف به پرداخت آن است.

براساس قانون مدنی و شرع نفقه زن در عقد دائم برعهده شوهر و مرد مکلف به پرداخت آن است. نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن است اما اگر زن شاغل باشد باز هم به او نفقه تعلق می‌گیرد؟

یک وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: پرداخت نفقه به زن مشروط به فقر و نداری نیست و حتی اگر زن اموال داشته و نیازهای خود را تامین کند یا اینکه شاغل باشد و درآمد مستقل داشته باشد، باز هم مرد مکلف به پرداخت نفقه به همسر خود است.

او می‌افزاید: در پرداخت نفقه تفاوتی میان زن شاغل وغیرشاغل وجود ندارد و به محض اینکه زن و مرد با هم ازدواج کردند، مرد موظف به پرداخت نفقه همسرش است. فاکتورهای مختلف مثل سن، تحصیلات، جایگاه خانوادگی و اجتماعی و همچنین نیازهای زن در تعیین مقدار نفقه دخیل و ممکن است میزان نفقه یک زن خانه‌دار بیشتر از یک زن شاغل باشد.

منبع همشهری
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی