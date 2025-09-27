طرز تهیه ترشی لیته بادمجان؛ فوری و خوشمزه

ترشی لیته ، این چاشنی خوشمزه ، با ترکیبی از سبزیجات تازه، ادویه جات معطر و کمی تند، طعمی دلچسب و خاص تولید ایجاد می کند. ترشی لیته از نظری بصری هم زیباست و گویی هر کدام از رنگ های گرم و جذاب آن از سبز و نارنجی گرفته تا زرد و قرمز هر کدام داستانی برای گفتن دارند. حالا که پاییز از راه رسیده است وقت آن است که پای این ترشی را به سفره یتان باز کنید و لحظات دلپذیر خود را با طعم های خوشمزه و دلنشین بگذرانید. در دنیای شلوغ امروزی، گاهی بهترین لحظات در یک قاشق ترشی و دورهمی دوستان و خانواده نهفته است.

مواد اولیه برای تهیه ترشی لیته

برای تهیه ترشی لیته به مواد زیر نیاز داریم:

گل کلم ۱ عدد متوسط

خیار ۲ عدد کوچک

هویج ۲ عدد کوچک

بادمجان ۴ عدد بزرگ

کرفس یک ساقه

کلم سفید نصف یک عدد

سیر ۴ عدد

سیاه دانه ۱.۵ قاشق غذاخوری

ادویه کاری ۱.۵ قاشق غذاخوری

زردچوبه ۱ قاشق غذاخوری سرخالی

آویشن ۱ قاشق غذاخوری

تخم گشنیز ۱ قاشق پر غذاخوری

فلفل قرمز یک قاشق مربا خوری

مریم گلی ۱ قاشق غذاخوری

نمک به اندازه کافی

سرکه سفید به اندازه ای که مواد شناور شود

طرز تهیه ترشی لیته

ابتدا گل گل کلم ها را با چاقو ریز ریز می کنیم و داخل یک ظرف می ریزم و مابقی گل کلم یعنی ساقه آن را داخل یک خرد کن یا همان میکسر می ریزیم و ریز ریز می کنیم. کرفس ها را نیز خرد می کنیم و داخل میکسر می ریزیم و با گل کلم مخلوط می کنیم. هویج را نیز خرد می کنیم و داخل میکسر می ریزیم. خیار و سیر را نیز داخل میکسر می ریزیم و بعد از ریز شدن به مواد قبل اضافه می کنیم. کلم سفید را نیز داخل میکسر می ریزیم و به مواد اضافه می کنیم. بادمجان ها را نیز با پوست خرد می کنیم و اضافه می کنیم. هر چقدر بادمجان بیشتر باشد طعم بهتری پیدا می کند.

یک و نیم قاشق غذاخوری سیاه دانه و یک قاشق پر تخم گشنیز سابیده شده، یک و نیم قاشق ادویه کاری، یک قاشق مرباخوری فلفل قرمز، یک قاشق غذاخوری ادویه مریم گلی، یک قاشق غذاخوری سرخالی زردچوبه و یک قاشق غذاخوری آویشن و نمک به اندازه کافی داخل مواد ترشی می ریزیم.

دقت کنید که آویشن و سیاه دانه زیاد نریزید چون ترشی را تلخ می کند. نمک را نیز در حد اینکه ترشی شما تقریبا شور شود یعنی پرنمک بریزید.

برای یک کاسه بزرگ ترشی لیته سرکه سفید را به اندازه ای اضافه می کنیم که مواد شناور شود. در ادامه مواد را روی حرارت می گذاریم و حباب ریز که زد آن را از روی حرارت بر می داریم حدود ۸ دقیقه. ترشی را داخل یک ظرف شیشه ای می ریزیم و درب آن را محکم می بندیم.

این ترشی یک روزه آماده می شود و آماده سرو خواهد بود.

