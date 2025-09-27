باز هم قرار است تبلیغات فیلمهای ایرانی در شبکه های ماهواره ای فارسی زبان متوقف شود؟

دستور فیلترینگ سایت تولیدکنندگان مواد غذایی قطعا پس از آن صورت گرفته است که هشدارها و تذکرات قبلی گوش شنوایی پیدا نکرده است و سفارش دهندگان ادامه همکاری با تلویزیون‌های ماهواره‌ای را ارزانتر و به صرفه‌تر از سیمای جمهوری اسلامی می‌دانسته‌اند. بدیهی است که اگر پس از این هم تبلیغ محصولات ایرانی ادامه یابد، برخوردهای شدیدتری با صاحبان آگهی خواهد شد.

البته برخورد انتظامی با پخش آگهی در تلویزیون‌های فارسی زبان سابقه‌ای تقریبا بیست ساله دارد و در این مدت با کش و قوس‌های زیادی روبرو بوده است و بعضاً مدیران کارخانجات به مراجع قضایی هم معرفی شده‌اند. در این میان ممکن است کاهش درآمد تلویزیون از پخش آگهی در تصمیم اخیر دولت، بی‌تاثیر نبوده باشد. ادامه روال کنونی می‌تواند به خروج دو برند فروش لوازم خانگی از باکس آگهی‌های تلویزیون بیانجامد. دو برندی که در حال حاضر بخش بزرگی از آگهی‌های بازرگانی صداوسیما را شامل می‌شوند.

سوالی که در این رابطه مطرح می‌شود آن است که این محدودیت شامل پخش تیزر فیلم‌های در حال اکران هم می‌شود یا خیر؟ پس از اپیدمی جهانی کرونا وزارت ارشاد در برابر پخش تبلیغ فیلم‌های ایرانی در ماهواره واکنشی نشان نداد و به خاطر کشاندن مردم به سینماها و فضاهای عمومی، دست از سخت‌گیری برداشت. فروش قابل توجه برخی از فیلم‌های کمدی نتیجه تبلیغ و نمایش انبوه تیزر فیلم‌ها از چندین شبکه تلویزیونی در سالهای اخیر بوده است. فیلم‌های اجتماعی نیز سعی کردند ازاین قافله عقب نمانند و دست به دامن تلویزیون‌های آنسوی آب بشوند.

تردید نباید کرد که این امکان از دسترس دفاتر پخش فیلم خارج خواهد شد و به مرور این ممنوعیت تاثیر خود را بر فروش فیلم‌های در حال اکران خواهد گذاشت. مشکل وقتی دوچندان می‌شود که تلویزیون ایران هر قدر هم برای جذب آگهی به تهیه کنندگان تخفیف و سوبسید بدهد، انگیزه همکاری را در آنها تقویت نخواهد کرد زیرا به جز اعمال ممیزی سخت‌گیرانه در تیزرها، نبود برنامه‌های جذاب سرگرم کننده و سریال‌های نمایشی، سبب ریزش تماشاگران تلویزیون در سالهای اخیر شده است.

در صورت اعمال محدودیت در حوزه سینما باید منتظر واکنش تهیه کنندگان و تشکل‌های صنفی در این زمینه بود.

