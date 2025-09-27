۲۷ سپتامبر روز گوگل است

گوگل چگونه متولد شد؟

در دهه ۹۰ میلادی، اینترنت به سرعت در حال گسترش بود اما دسترسی به اطلاعات پراکنده و دشوار بود. موتورهای جستجوی اولیه مانند یاهو و آلتاویستا وجود داشتند، اما نتایج جستجو چندان دقیق نبودند. لری پیج و سرگی برین با الگوریتمی به نام PageRank توانستند کیفیت جستجو را متحول کنند. این الگوریتم ارزش صفحات وب را بر اساس تعداد و کیفیت لینک‌هایی که به آن داده شده‌اند، ارزیابی می‌کرد.

گوگل و اقتصاد دیجیتال

تبلیغات هدفمند: گوگل با معرفی Google Ads، صنعت تبلیغات آنلاین را متحول کرد. تبلیغات بر اساس کلمات کلیدی و رفتار کاربران نمایش داده می‌شود.

اکوسیستم گسترده: از Gmail و Google Maps گرفته تا YouTube و Android، گوگل میلیاردها کاربر را به خود وابسته کرده است.

داده‌های کلان: گوگل با جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، قدرت اقتصادی و سیاسی بی‌سابقه‌ای کسب کرده است.

ارزش بازار: شرکت مادر گوگل، Alphabet Inc، اکنون بیش از ۲ تریلیون دلار ارزش دارد و در کنار غول‌هایی مانند اپل و آمازون قرار گرفته است.

تأثیرات فرهنگی و اجتماعی

گوگل فقط یک موتور جستجو نیست؛ بلکه به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده است. عبارت «گوگل کردن» به معنای جستجوی اطلاعات در اینترنت، وارد زبان‌های مختلف شده و نشان‌دهنده نفوذ فرهنگی این برند است.

