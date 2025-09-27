خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۷ سپتامبر روز گوگل است

۲۷ سپتامبر روز گوگل است
کد خبر : 1691817
لینک کوتاه کپی شد.

۲۷ سپتامبر هر سال به‌عنوان روز تولد گوگل شناخته می‌شود؛ شرکتی که در سال ۱۹۹۸ توسط دو دانشجوی دکترای دانشگاه استنفورد، لری پیج و سرگی برین، پایه‌گذاری شد و جهان فناوری را برای همیشه دگرگون کرد.

گوگل چگونه متولد شد؟

در دهه ۹۰ میلادی، اینترنت به سرعت در حال گسترش بود اما دسترسی به اطلاعات پراکنده و دشوار بود. موتورهای جستجوی اولیه مانند یاهو و آلتاویستا وجود داشتند، اما نتایج جستجو چندان دقیق نبودند. لری پیج و سرگی برین با الگوریتمی به نام PageRank توانستند کیفیت جستجو را متحول کنند. این الگوریتم ارزش صفحات وب را بر اساس تعداد و کیفیت لینک‌هایی که به آن داده شده‌اند، ارزیابی می‌کرد.

گوگل و اقتصاد دیجیتال

تبلیغات هدفمند: گوگل با معرفی Google Ads، صنعت تبلیغات آنلاین را متحول کرد. تبلیغات بر اساس کلمات کلیدی و رفتار کاربران نمایش داده می‌شود.

اکوسیستم گسترده: از Gmail و Google Maps گرفته تا YouTube و Android، گوگل میلیاردها کاربر را به خود وابسته کرده است.

داده‌های کلان: گوگل با جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، قدرت اقتصادی و سیاسی بی‌سابقه‌ای کسب کرده است.

ارزش بازار: شرکت مادر گوگل، Alphabet Inc، اکنون بیش از ۲ تریلیون دلار ارزش دارد و در کنار غول‌هایی مانند اپل و آمازون قرار گرفته است.

تأثیرات فرهنگی و اجتماعی

گوگل فقط یک موتور جستجو نیست؛ بلکه به بخشی از زندگی روزمره ما تبدیل شده است. عبارت «گوگل کردن» به معنای جستجوی اطلاعات در اینترنت، وارد زبان‌های مختلف شده و نشان‌دهنده نفوذ فرهنگی این برند است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی