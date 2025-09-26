شیائومی ۱۷ با اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ معرفی شد

مشخصات و ویژگی‌های شیائومی 17

شیائومی 17 به عنوان جانشین مدل سال گذشته یعنی شیائومی 15 معرفی شده است. این گوشی از تراشه پرچمدار جدید کوالکام یعنی اسنپدراگون 8 الیت نسل 5 قدرت می‌گیرد که روز گذشته در اجلاس اسنپدراگون 2025 معرفی شد. شیائومی در کنار نسخه استاندارد، مدل‌های شیائومی 17 پرو را هم معرفی کرده است.

نسخه استاندارد از یک نمایشگر 6.3 اینچ تخت با نرخ‌ تازه‌سازی تصویر تطبیقی تا 120 هرتز بهره می‌برد. همچنین نمایشگر دستگاه از حداکثر روشنایی 3500 نیت پشتیبانی می‌کند.

یکی از ویژگی‌های کلیدی این دستگاه، حاشیه فوق باریک 1.18 میلی‌متری نمایشگر است که تجربه بصری مدرنی به کاربران ارائه می‌دهد. وزن گوشی تنها 191 گرم اعلام شده و همین موضوع باعث شده تا در میان پرچمداران سال 2025 یکی از سبک‌ترین‌ها محسوب شود.

همچنین شیائومی در این دستگاه شیشه Dragon Crystal را به کار گرفته که مقاومت در برابر سقوط گوشی را تا 10 برابر بیشتر می‌کند.

در بخش دوربین، شیائومی همکاری خود را با برند لایکا ادامه داده و سه دوربین پشتی با تنظیمات لایکا روی قاب پشتی این گوشی قرار داده است. این سیستم دوربین برای بهبود کیفیت رنگ و جزئیات در عکاسی و فیلم‌برداری بهینه‌سازی شده است.

این گوشی در مجموع دارای چهار دوربین است که شامل سنسورهای 50 مگاپیکسلی زیر می‌شود:

دوربین اصلی : 50 مگاپیکسل Light Hunter 950 با سنسور 1/1.31 اینچی و محدوده دینامیکی 13.5EV

دوربین فوق‌عریض (Ultra Wide): سنسور 50 مگاپیکسلی OV50M

دوربین تله‌فوتو : 50 مگاپیکسل JN5 با بزرگنمایی اپتیکال 2.6 برابر (لنز 60 میلی‌متری)

دوربین سلفی : 50 مگاپیکسل OV50M با سنسور 1/2.88 اینچی

ظرفیت باتری گوشی نیز 7000 میلی‌آمپرساعت اعلام شده است که از شارژ سریع سیمی 100 وات و شارژ بی‌سیم سریع 50 وات پشتیبانی می‌کند.

برخلاف نسخه‌های پرو و پرو مکس، مدل استاندارد شیائومی 17 فاقد نمایشگر ثانویه در پنل پشتی است. این ویژگی مختص نسخه‌های بالاتر باقی مانده است. بااین‌حال، طراحی مینیمال و بهره‌گیری از سخت‌افزار پرچمدار باعث می‌شود این گوشی همچنان یکی از جذاب‌ترین گزینه‌های بازار باشد.

درنهایت، تمام دستگاه‌های سری شیائومی 15 از سیستم‌عامل HyperOS 3 پشتیبانی می‌کنند. تمام مشخصات شیائومی 17 در جدول زیر آورده شده است:

ویژگی نمایشگر 6.3 اینچ OLED با نرخ نوسازی 120 هرتز پردازنده Snapdragon 8 Elite Gen 5 رم 12 و 16 گیگابایت حافظه داخلی 256 و 512 گیگابایت دوربین‌های پشتی سه دوربین 50 مگاپیکسلی (اصلی، فوق عریض و تله‌فوتو) دوربین سلفی 50 مگاپیکسل باتری 7000 میلی‌آمپرساعت سیستم عامل Xiaomi HyperOS 3 (مبتنی بر اندروید)

قیمت شیائومی 17

شیائومی قیمت نسخه پایه دستگاه را برای بازار چین 4499 یوان (حدوداً 630 دلار ) اعلام کرده است. این نسخه دارای 12 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلی است.

