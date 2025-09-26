پر فروش ترین فیلمهای سینمای ایران در شش ماهه ۱۴۰۴ + اینفوگرافیک
در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، سینمای ایران شاهد بازگشت پر قدرت فیلمهای اجتماعی بود. این دوره، با اکران مجموعهای از فیلمهای متنوع در ژانرهای مختلف، نه تنها موفقیتهای اقتصادی بلکه استقبال گسترده مخاطبان را به همراه داشت.
فیلم «پیرپسر» به کارگردانی اکتای براهنی، پرفروش فیلم نیمه اول سال ۱۴۰۴ بود که با فروش ۱۷۲ میلیارد تومانی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر را به سینما کشاند. پیرپسر پرفروشترین فیلم سینمای اجتماعی ایران(بدون احتساب تورم) هم شده است.