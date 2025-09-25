خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اولین تصاویر از حادثه قطار تهران مشهد/فیلم

اولین تصاویر از حادثه قطار تهران مشهد/فیلم
کد خبر : 1691254
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان گفت: یکی از قطارهای مسافربری در ایستگاه راه آهن مشهد از خط خارج شد که این حادثه مصدوم و مجروحی نداشته است.

مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان گفت: یکی از قطارهای مسافربری در ایستگاه راه آهن مشهد از خط خارج شد که این حادثه مصدوم و مجروحی نداشته است.

معراجی فر اظهار کرد: صبح پنجشنبه یکی از قطارهای مسافربری در ایستگاه راه آهن مشهد از خط خارج شد که این حادثه مصدوم و مجروحی نداشته است.

مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان بیان کرد: اطلاع رسانی تکمیلی بعداً انجام خواهد شد.

اولین تصاویر از حادثه قطار تهران مشهد/فیلم

 

اولین تصاویر از حادثه قطار تهران مشهد/فیلم

 

منبع مهر
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی