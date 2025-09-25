اولین تصاویر از حادثه قطار تهران مشهد/فیلم
مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان گفت: یکی از قطارهای مسافربری در ایستگاه راه آهن مشهد از خط خارج شد که این حادثه مصدوم و مجروحی نداشته است.
مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان گفت: یکی از قطارهای مسافربری در ایستگاه راه آهن مشهد از خط خارج شد که این حادثه مصدوم و مجروحی نداشته است.
معراجی فر اظهار کرد: صبح پنجشنبه یکی از قطارهای مسافربری در ایستگاه راه آهن مشهد از خط خارج شد که این حادثه مصدوم و مجروحی نداشته است.
مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان بیان کرد: اطلاع رسانی تکمیلی بعداً انجام خواهد شد.