واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۴ منتفی شد؟

سهامداران عدالت در شرایطی بلاتکلیف دریافت باقیمانده سود سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر مانده‌اند که رفته رفته باید سود سال مالی ۱۴۰۳ را دریافت کنند.

با وجود گذشت بیش از یک سال از پایان مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر، همچنان نیمی از سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۱۴۰۲ این شرکت‌ها به حساب سهامداران واریز نشده است. این در حالی است که تنها مرحله نخست سود، آن هم در روز‌های پایانی سال گذشته و همزمان با شب عید، به‌طور ناقص پرداخت شد.

در مرحله نخست سود، برای دارندگان سبد ۴۹۲ هزار تومانی حدود ۷۴۴ هزار تومان، برای سبد ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۸۰۵ هزار تومان و برای سبد یک میلیون تومانی بیش از یک میلیون و ۵۱۳ هزار تومان واریز شد. این ارقام تقریبا نیمی از سود مصوب سال مالی ۱۴۰۲ را شامل می‌شود.

این در حالی است که با وجود تاخیر و وعده‌های پی در پی، در روز‌های نخست شهریور امسال رئیس سازمان بورس بر واریز بخش دوم و تسویه سود سهام عدالت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تاکید کرد؛ اما اکنون در نخستین روز‌های پاییز هستیم و خبری از پرداخت این سود نیست.

شنیده‌ها نشان می‌دهد که شش شرکت بزرگ هنوز بخشی از سود خود را به حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی واریز نکرده‌اند و همین امر عامل اصلی تاخیر در توزیع سود به سهامداران بوده است.

عدم واریز سود سهام عدالت از سوی چند شرکت بزرگ

با باور کارشناسان عدم واریز سود از سوی چند شرکت بزرگ نشان می‌دهد که نظارت بر اجرای تعهدات این شرکت‌ها ناکارآمد بوده و برخورد قاطعی صورت نگرفته است. این در حالی است که تکرار وعده‌هایی همچون «پرداخت تا پایان شهریور» یا «طی چند هفته آینده» هم که عملی نشده‌اند، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است.

همچنین سهامداران عدالت نمی‌دانند دقیقا چه تعداد شرکت سود نداده‌اند و چه زمانی قرار است این مبالغ تسویه شود؛ تاخیر‌های مکرر در پرداخت سود سهام عدالت نیز، انگیزه سرمایه‌گذاری و اعتماد به سیاست‌گذاران بازار را کاهش داده و به‌طور جدی به اعتبار سهام عدالت لطمه زده است.

جالب‌تر این که سهامداران عدالت در شرایطی بلاتکلیف دریافت باقیمانده سود سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر مانده‌اند که رفته رفته باید سود سال مالی ۱۴۰۳ برای دریافت کنند، در حالی که سود سال قبل همچنان به طور کامل پرداخت نشده است.

منبع خبر آنلاین

انتهای پیام/