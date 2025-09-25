قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۳ مهر
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
100,318,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
98,981,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
133,728,000
|
طلای دست دوم
|
98,978,280
|
آبشده کمتر از کیلو
|
434,140,000
|
مثقال طلا
|
434,050,000
|
انس طلا
|
3,752.18
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,076,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
998,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
563,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
332,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
168,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
983,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
490,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
250,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
124,600,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
46,900,000
|
حباب نیم سکه
|
83,550,000
|
حباب ربع سکه
|
94,750,000
|
حباب سکه گرمی
|
50,780,000