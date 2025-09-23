کامپیوتر چوبی اپل با قیمت سرسام آور حراج شد
یک دستگاه کامپیوتر Apple-1 که فقط ۹ نمونه از آن باقیمانده است، با قیمت شگفتانگیز در حراجی بهفروش رفت.
کامپیوتر Apple-1 کمیاب در حراجی اخیر در بوستون با قیمت بسیار بیشتر از پیشبینیها به فروش رسید. این دستگاه که فقط یکی از ۹ نمونهی باقیمانده از مجموع ۵۰ دستگاه تولیدی است، ابتدا با قیمت پیشبینیشدهی ۳۰۰،۰۰۰ دلار به حراج گذاشته شد، اما در نهایت با برچسب ۴۷۵،۰۰۰ دلار فروخته شد که ۶۰ درصد بیشتر از برآورد اولیه بود.
قبل از شروع حراج، ویدیو جالبی از Apple-1 منتشر شد که نحوهی عملکرد آن را به نمایش میگذاشت. در این ویدیو، کامپیوتر درحال کدنویسی و اجرای برنامهها بود. بخش جالب این نمایش، اجرای دموی Apple the 30th ASCII Demo بود که تصاویری از استیو جابز، استیو وازنیاک و لوگوی اپل را به صورت متنی نمایش میداد.
عوامل مختلفی باعث موفقیت فروش Apple-1 شدند. تمام قطعات اصلی این دستگاه به درستی عمل میکنند و به دلیل پیشینهی منحصر به فردش، به نام Moore Apple-1 شناخته میشود که متعلق به اولین فارغالتحصیل زن دانشکدهی حقوق استنفورد بود.
آثار تکنولوژی مرتبط با اپل همچنان مورد توجه کلکسیونرها و علاقهمندان به تاریخ فناوری قرار دارند. بسیاری از این افراد که درآمد قابلتوجهی دارند، مشتاقانه به دنبال خرید چنین اشیاء نادری هستند و این امر باعث افزایش قیمت محصولات مورد اشاره میشود.
چک امضاشدهی استیو جابز که از طرف اپل صادر شده بود نیز با قیمت ۴۶،۲۵۰ دلار به فروش رسید که به مراتب بیشتر از پیشبینیها بود. این موارد نشاندهندهی ارزش تاریخ و فنی بالای آثار اپل در دنیای کلکسیونرها است.