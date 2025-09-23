خبرگزاری کار ایران
درآمد نجومی گاریچی بازار تهران

درآمد نجومی گاریچی بازار تهران
در دل کوچه‌های تنگ بازار تهران، گاری‌چی‌هایی هستند که درآمدشان نه‌تنها از یک کارمند، بلکه حتی از پزشک عمومی هم بیشتر است.

 وقتی وارد بازار تهران می‌شوید، اولین چیزی که به چشم می‌آید گاری‌های چهارچرخی هستند که کارگران با آن‌ها بار جابه‌جا می‌کنند.مسعود، یکی از همین گاری‌چی‌ها، می‌گوید: «الان که در این راسته جا افتادم و همه من را می‌شناسند، درآمدم اندازه یک دکتر است. قصد دارم چند سال دیگر یک مغازه برای خودم در بازار بگیرم.»

به گفته او، در هر راسته بازار حدود ۲۰ نفر گاری‌چی فعالیت می‌کنند و هرکدام روزانه دست‌کم ۷ الی ۸ مسیر بار جابه‌جایی بار دارند.به دلیل باریک بودن کوچه‌ها، خودرو امکان ورود ندارد و بیشتر مغازه‌ها برای انتقال کالا به انبار یا رساندن بار فروخته‌شده به یک ماشین، به این گاری‌ها نیاز دارند.مسافت‌ها هم معمولا کوتاه است و از مغازه تا خودرو یا خروجی بازار بیشتر از ۲۰ دقیقه زمان نمی‌برد.مسعود می‌گوید: «متوسط دریافتی هر مسیر حدود ۵۰۰ هزار تومان است. این یعنی در ماه چیزی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان درآمد داریم.» این رقم تقریبا دو برابر درآمد یک پزشک عمومی است که پس از ۱۸ تا ۱۹ سال تحصیل، نهایتا حدود ۶۰ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کند.ساعت کاری مسعود از ۷ صبح تا ۵ عصر است، اما خودش می‌گوید زمان مفید کارش حداکثر چهار ساعت است و باقی روز را منتظر تماس مغازه‌داران برای سفارش باربری می‌ماند.

 

