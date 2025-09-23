واریز سود سهام عدالت که هر ساله چالش‌هایی را به همراه دارد اما امسال این چالش‌ها بیشتر از هر سال به چشم می‌خورد واریز سود سهام عدالت عملکرد مالی ۱۴۰۲ شرکت‌ها که ماه گذشته در خصوص آن وعده‌های مختلفی داده شد، اما تا همین لحظه یعنی امروز اول مهرماه خبری از واریز این سود نیست!

سودی که در ابتدا رئیس اتاق تعاون ایران و عضو شورای عالی بورس در خصوص آن اظهار کرده بود: هر سال سود سهام عدالت توسط صندوق سپرده‌گذاری مرکزی و وزارت اقتصاد میان سهامداران توزیع می‌شود.

وعده واریز باقی‌مانده سود سهام عدالت تا اواخر شهریورماه

وی با اشاره به وجود دو دیدگاه در این زمینه اظهار کرد: نخستین نظر بر توزیع مستقیم سود میان سهام‌داران تأکید دارد، در حالی که منتقدان می‌گویند مبلغ ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان در شرایط تورمی رقم ناچیزی است. دیدگاه دوم پیشنهاد می‌کند مجموع ۹۲ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده سود سال ۱۴۰۲ به جای توزیع، صرف سرمایه‌گذاری برای افزایش ارزش پرتفوی و سودآوری شود، اما روش توزیع مستقیم سود همچون سال‌های گذشته اجرا خواهد شد و دومین مرحله پرداخت، به احتمال زیاد در اواسط یا اواخر شهریور انجام می‌شود.

پس از این وعده نیز رئیس سازمان بورس حجت‌الله صیدی در ۱۵ شهریورماه اظهار کرده بود: سود سهام عدالت ظرف چند هفته آینده پرداخت خواهد شد.

اما بر اساس پیگیری‌ها در خصوص واریز سود سهام عدالت همچنان چند شرکت سود سهام عدالت را واریز نکردند و به محض دریافت این سود، شورای عالی بورس زمان واریز آن را تعیین خواهد کرد.

موضوع سهام عدالت که باتوجه به دربرگیری گسترده آن می‌طلبد نهاد‌های مربوطه از جمله سازمان بورس در دریافت سود آن از شرکت‌ها جدی‌تر عمل کنند و حداقل تا مشخص شدن زمان دقیق واریز آن وعده زمانی برای واریز این سود به سهامداران داده نشود.

فرصت اصلاح مشکلات حسابی تا واریز سود سهام عدالت برای سهامداران جامانده دریافت سود فراهم است

گفتنی است، بر اساس پیگیری‌ها از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام شد سهامدارانی که سود سهام عدالت خود را تاکنون دریافت نکردند تا زمان واریز سود مرحله دوم سهام عدالت عملکرد ۱۴۰۲ شرکت‌ها فرصت دارند نسبت به اصلاح مشکلات حسابی خود اقدام کنند تا در زمان واریز سود در فهرست واریز‌ی‌ها قرار گیرند.

مراقب کلاهبرداران باشید

همچنین مهدی حاجی‌وند، دستیار ویژه و مشاور رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت گفته بود: همانند همیشه به سهامداران عدالت این نکته را یادآوری میکنیم که اخبار مربوط به سهام عدالت را از مراجع رسمی پیگیری کنند برای دریافت سود هم نباید روی لینکی کلیک و یا به سایتی مراجعه کنند واریز سود سهام عدالت همچون سنوات گذشته به محض تعیین تکلیف به حساب افراد به شکل رایگان واریز خواهد شد.