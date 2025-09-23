خبرگزاری کار ایران
تفنگ جدید نیروهای ویژه آمریکا/عکس

تفنگ جدید نیروهای ویژه آمریکا/عکس
برخلاف تفنگ‌های متداول ۵.۵۶ میلی‌متری مانند «M4A1» یا «HK416»، سلاح جدید برای فشنگ ۶.۵ کریدمور طراحی شده است.

به گفته کارشناسان این فشنگ بزرگ‌تر و قدرتمندتر است و در مقایسه با کالیبر ۷.۶۲ ناتو، دقت بیشتری در بردهای طولانی و مقاومت بالاتری در برابر باد دارد.

نیروهای ویژه آمریکا پیش‌تر از همین کالیبر در تفنگ‌های تک‌تیرانداز میان‌برد استفاده کرده بودند، اما این بار قرار است نسخه تهاجمی آن وارد خدمت شود. ناظران می‌گویند این تصمیم نشان می‌دهد که به دنبال جایگزینی برای تفنگ‌های ۷.۶۲ میلی‌متری قدیمی است.

با وجود آنکه ارتش آمریکا به سمت تفنگ ام.۷ و مهمات جدید ۶.۸ میلی‌متری رفته است، فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده ترجیح داده روی شرکت لویس و فشنگ ۶.۵ کریدمور سرمایه‌گذاری کند.

بازار تسلیحاتی شرکت صنایع دفاعی لویس در سال‌های اخیر موفق بوده و علاوه بر آمریکا، با ارتش‌های سوئیس و استونی نیز قراردادهایی برای تأمین سلاح بسته است.

این شرکت که سازنده سلاح و تجهیزات نظامی است، سال ۱۹۸۰ در ایالت ایلینوی آمریکا تأسیس شد. تخصص لویس بر طراحی و تولید تفنگ‌های تهاجمی، تفنگ‌های دقیق و پلتفرم‌های ماژولار است.

تفنگ جدید نیروهای ویژه آمریکا/عکس

 

منبع یورونیوز
