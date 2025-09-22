سامسونگ عرضه به‌روزرسانی اندروید ۱۶ خود را برای گوشی‌ها و تبلت‌های گلکسی آغاز کرده است و برنامه‌ زمانی آن حداقل تا ماه نوامبر ادامه دارد. شما می‌توانید در این مطلب زمان انتظار دریافت به‌روزرسانی مناسب برای گوشی خود را ببینید.

اندروید ۱۶ در گوشی‌های سامسونگ

اندروید ۱۶ یک سبک طراحی جدید را با «متریال ۳ اکسپرسیو» گوگل در دستگاه‌های پیکسل معرفی می‌کند، اما این به‌روزرسانی بر روی دستگاه‌های سامسونگ گلکسی چندان بزرگ نیست. در واقع One UI 7 به تازگی یک بازنگری کلی در سبک طراحی سامسونگ ارائه داده است، بنابراین One UI 8 بیشتر یک به‌روزرسانی عملکردی با چند ویژگی جدید و بهبودیافته است.

این به‌روزرسانی شامل موارد زیر می‌شود:

Now Bar و Now Brief برای مدل‌های بیشتری در دسترس خواهد بود

به‌روزرسانی اپلیکیشن‌های سامسونگ شامل آب‌وهوا، فایل‌ها و غیره

چندوظیفگی تقسیم صفحه ۹۰:۱۰ برای جابجایی سریع‌تر بین اپ‌ها

کنترل‌های بهبودیافته دوربین

پشتیبانی از Gemini Live بر روی FlexWindow برای دستگاه‌های گلکسی زد فلیپ

استودیوی پرتره مبتنی بر هوش مصنوعی

ساعت صفحه قفل اکنون می‌تواند با والپیپر شما تعامل داشته باشد

طراحی جدید پنل اعلان/سریع برای تبلت‌های گلکسی

کدام مدل‌ها با اندروید ۱۶ عرضه می‌شوند؟

سامسونگ عرضه نسخه پایدار One UI 8، مبتنی بر اندروید ۱۶، را در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ آغاز کرد. این به‌روزرسانی هم‌اکنون در حال عرضه جهانی برای سری گلکسی اس ۲۵ است و همچنین به صورت پیش‌فرض بر روی گلکسی زد فولد ۷، فلیپ ۷، گلکسی اس ۲۵ اف‌ای و سری گلکسی تب اس ۱۱ در دسترس است. بنابراین پرچمدارانی که با این اندروید عرضه می‌شوند شامل موارد زیر هستند:

گلکسی اس ۲۵

گلکسی اس ۲۵ پلاس

گلکسی اس ۲۵ اولترا

گلکسی اس ۲۵ اج

گلکسی اس ۲۵ اف‌ای

کدام تاشوها با اندروید ۱۶ عرضه می‌شوند؟

گلکسی زد فولد ۷ و فلیپ ۷ سامسونگ در حال حاضر تنها دستگاه‌های تاشوی گلکسی با اندروید ۱۶ هستند و One UI 8 بر روی هر دو به صورت از پیش نصب شده قرار دارد. دیگر دستگاه‌های تاشوی گلکسی طبق برنامه فعلی سامسونگ در ماه‌های اکتبر و نوامبر این اندروید را دریافت خواهند کرد.

گلکسی زد فولد ۷

گلکسی زد فلیپ ۷

کدام تبلت‌های گلکسی با اندروید ۱۶ عرضه می‌شوند؟

سری جدید گلکسی تب اس ۱۱ با اندروید ۱۶ به صورت پیش‌فرض عرضه می‌شود و قرار است این به‌روزرسانی در ماه‌های آینده شامل دیگر تبلت‌های گلکسی نیز شود.

گلکسی تب اس ۱۱

گلکسی تب اس ۱۱ اولترا

برنامه زمانی به‌روزرسانی اندروید ۱۶ سامسونگ

سامسونگ تایید کرده است که ده‌ها مدل، در ماه‌های آینده اندروید ۱۶ را دریافت خواهند کرد، اما هنوز یک برنامه زمانی قطعی در دسترس نیست. در حال حاضر، سامسونگ تنها به دستگاه‌های گلکسی که در اکتبر و نوامبر به‌روزرسانی خواهند شد اشاره کرده است.

اکتبر ۲۰۲۵

گلکسی اس ۲۴

گلکسی اس ۲۴ پلاس

گلکسی اس ۲۴ اولترا

گلکسی اس ۲۴ اف‌ای

گلکسی زد فولد ۶

گلکسی زد فلیپ ۶

گلکسی زد فولد نسخه ویژه

گلکسی اس ۲۳

گلکسی اس ۲۳ پلاس

گلکسی اس ۲۳ اولترا

گلکسی اس ۲۳ اف‌ای

گلکسی اس ۲۲

گلکسی اس ۲۲ پلاس

گلکسی اس ۲۲ اولترا

گلکسی تب اس ۱۰ پلاس

گلکسی تب اس ۱۰ اولترا

گلکسی تب اس ۱۰ اف‌ای

گلکسی تب اس ۱۰ اف‌ای پلاس

گلکسی تب اس ۱۰ لایت

گلکسی تب اس ۹

گلکسی تب اس ۹ پلاس

گلکسی تب اس ۹ اولترا

گلکسی تب اس ۹ اف‌ای

گلکسی تب اس ۹ اف‌ای پلاس

گلکسی تب اکتیو ۵

گلکسی A36

گلکسی A35

گلکسی A34

گلکسی A25

گلکسی A56

گلکسی A53

گلکسی کوانتوم ۶

گلکسی کوانتوم ۵

گلکسی کوانتوم ۴

گلکسی کوانتوم ۳

گلکسی بادی ۴

گلکسی جامپ ۴

گلکسی واید ۸

گلکسی ایکس‌کاور ۷ پرو

نوامبر ۲۰۲۵

گلکسی زد فولد ۵

گلکسی زد فلیپ ۵

گلکسی زد فولد ۴

گلکسی زد فلیپ ۴

گلکسی تب اس ۸

گلکسی تب اس ۸ پلاس

گلکسی تب اس ۸ اولترا

گلکسی تب اکتیو ۵ پرو

گلکسی تب A9

گلکسی تب A9 پلاس

گلکسی تب A11

گلکسی A16

گلکسی A15

گلکسی A24

گلکسی A33

گلکسی واید ۷

گلکسی بادی ۳

گلکسی جامپ ۳

گلکسی جامپ ۲

