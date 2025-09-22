مکانیک کلاهبردار به بهانه تعویض یک قطعه خودرو باعث آتش گرفتن دختر جوان شد/ مکانیک بعد از شعله ورشدن دختر فرار کرد
پنجشنبه 27 شهریور امسال گزارش مرگ دختر جوانی به نام نگار در یکی از بیمارستانهای تهران بر اثر سوختگی به تیم جنایی اعلام شد.
بدنبال این گزارش تحقیقات آغاز شد. مادر این دختر با شکایت به پلیس مدعی شد دخترش از سوی سارقان به قتل رسیده است.
وی همزمان با انتشار فیلمی از خود و تصاویر دخترش در فضای مجازی گفت: «بعد از مرگ دخترم شایعه کردند که او خودسوزی کرده است در صورتی که دخترم قربانی سرقت گوشیاش شد. سارقان ماشین او را که در نزدیکی محل کارش پارک کرده بود دستکاری کرده بودند تا خراب شود. این کار باعث آتشسوزی ماشین دخترم شد و به خاطر سوختگی 60 درصد بعد از یک هفته دخترم فوت کرد. همان سارق با اینکه دید دخترم آتش گرفته هیچ کمکی نکرد و فرار کرد.»
با اینکه مادر مقتول چنین ادعایی داشت کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت وارد عمل شده و در تحقیقات و بازبینی دوربینهای مداربسته اطراف محل حادثه به یک خودروی نیسان امدادی رسیدند و با بدست آمدن شماره پلاک خودروی نیسان هویت صاحب آن به نام سروش شناسایی شد و کارآگاهان بلافاصله راهی مخفیگاه او شده و مرد 30 ساله را یک هفته پس از حادثه دستگیر کردند.
مرد جوان در بررسیهای اولیه مدعی بود که بیگناه است اما در مواجهه با مدارک و شواهد پلیسی به جرم خود اعتراف کرد. متهم به دستور بازپرس دادسرای امور جنایی پایتخت در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت قرارگرفت و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
جنایت ناخواسته
30 سال دارد، مکانیک است و متأهل و میگوید یک بار به خاطر سرقت در شهرستان بازداشت و به تازگی هم از زندان آزاد شده است.
شغلت چیست؟ روی خودروام برچسب امداد خودروی شخصی زدهام و کار میکنم.
مجوز داری؟ نه. بدون جواز کار میکنم.
از شب حادثه بگو. در حال عبور از اتوبانی در غرب تهران بودم که متوجه شدم خانمی در کنار خودرواش ایستاده و خودرو خراب شده است. توقف کردم تا خودرو را درست کنم. خودرو مشکل خاصی نداشت اما من به او گفتم پمپ بنزینت سوخته است و باید عوض شود. به این بهانه یک پمپ بنزین کارکرده روی خودروی نگار گذاشتم و پولش را گرفتم.
بعد چه اتفاقی افتاد؟ آن خانم کنار خودرو ایستاده بود اما انگار بنزین نشت کرده بود که ناگهان مشتعل شد و آتش به لباسهای آن خانم سرایت کرد. من که از دیدن این صحنه ترسیده بودم فوراً فرار کردم.
همیشه خودروها را دستکاری میکردی؟ این شگرد من بود. با دیدن خودروهای پژویی که خراب شده بودند به سراغشان میرفتم و با این ترفند که پمپ بنزین شما سوخته است و باید آن را عوض کنم، پمپ بنزین را عوض میکردم و با این ترفند هم یک عدد پمپ بنزین میفروختم و هم دستمزد میگرفتم و از طرفی ایراد خودرو را هم برطرف میکردم. گاهی اوقات هم افراد پمپ بنزین هایشان را به تصور اینکه سوخته به من میدادند.
تا حالا خودرویی آتش گرفته بود؟ نه من خودرو را خراب نمیکردم فقط قصدم کلاهبرداری بود اما اینبار بخت با من یار نبود. من نمیخواستم به کسی آسیب برسانم و نمیدانم چرا این اتفاق افتاد.
مادر مقتول گفته گوشیاش را سرقت کردی! نه. من سارق گوشی نیستم.